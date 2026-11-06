ଦୀପାବଳିରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ ପାଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
Odisha Weather Update: ଦୀପାବଳିରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 5 ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।
Published : November 6, 2026 at 5:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଥର ଆନନ୍ଦରେ ଲୋକେ ପାଳିବେ ଦୀପାବଳି । କାରଣ ଦୀପାବଳିରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ବା ଶୁଖିଲା ରହିବ । ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏତେଟା ନାହିଁ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ୪ ଦିନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ କମିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ପାଗ ଅନୁକୂଳ, ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ:
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଞ୍ଜୀବ ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୀପାବଳି ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପାଣିପାଗ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ । କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଓ ଅନୁକୂଳ ରହିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୮ ଓ ୯ ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ୧୦ ଓ ୧୧ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଶୀତର ଅନୁଭୂତି ହେବ...
ଏହାସହ ଆଗାମୀ ୪ରୁ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତର ଅନୁଭୂତି ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
କେଉଁଠି କେତେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ?
ଏପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସୀମିତ ରହିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଧରାକୋଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ନୟାଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୭.୮ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ୧୭.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରହିଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ଓ କଟକରେ ୩୦.୪ ଓ ୨୧.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର