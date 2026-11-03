ETV Bharat / state

ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଦୀପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ, ମାଟିଦୀପ କାରିଗରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 'ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମିଳୁନି ପାରିଶ୍ରମିକ'

Diwali Design Diya Demand: ଛୋଟ ମାଟି ଦୀପ ଦାମ୍ 1ରୁ 2 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, ବଡ଼ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍‌ ଦୀପ ଦାମ୍ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

Design Diya For Diwali
ଡିଜାଇନ ଦୀପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ, ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ କମ୍‌ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 3, 2026 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀପାବଳି ଆସିଲେ ମନେପଡ଼େ ମାଟିଦୀପ କଥା ... ଘର ଅଗଣାରୁ ମନ୍ଦିର, ସବୁଠି ଜଳେ ଦୀପ । ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ମାଟି ଦୀପ, ସଳିତା, ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ । ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ବଦଳିଛି ଲୋକଙ୍କ ରୁଚି । ମାଟି ଦୀପର ଆଦର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ପାରମ୍ପାରିକ ମାଟି ଦୀପ ବଦଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଦୀପ କିଣିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ହାତୀ ଆକୃତିର ଦୀପଠୁ ନେଇ ପାଦ ଡିଜାଇନ ଦୀପ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡରେ ରହିଛି । ହେଲେ ମାଟିର ଅଭାବ, କଞ୍ଚାମାଲ ଦର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଭିତରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି କାରିଗରଙ୍କ ଲାଭ । ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ, ମିଳୁନି ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ । 'ଦୀପାବଳିରେ ମାଟି ଦୀପ'ର ବଜାର, ଚାହିଦା ଏବଂ ପାରିଶ୍ରମିକକୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ।....

ପାରମ୍ପାରିକ ମାଟିଦୀପକୁ ମିଳୁନି ପୂର୍ବ ଚାହିଦା (ETV Bharat Odisha)


ଡିଜାଇନ ଦୀପ ଡିମାଣ୍ଡ:

ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଦୀପାବଳି । ଆଲୋକର ପର୍ବରେ ଘରକୁ ଦୀପରେ ସଜାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ତ ରାସ୍ତାକଡଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରେ ଦୀପ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଦୀପ । ତେବେ ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫ୍ୟାନସୀ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ଦୀପ ବଜାରରରେ ମିଳୁଛି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ମାଟି ତିଆରି ଦୀପ ଉପରେ ପଡୁଛି । "ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକେ ସାଧାରଣ ମାଟି ଦୀପକୁ ଏତେଟା କିଣୁ ନାହାନ୍ତି । ତା ବଦଳରେ ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜାଇନର ଦୀପ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଟିଦୀପ କାରିଗର ଟୁକୁନି ପାତ୍ର

Design Diya For Diwali
କୁଲାରେ ଦୀପ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଡିଜାଇନ (ETV Bharat Odisha)

ଦୀପ ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ?
ଗୋଟିଏ ଡିଜାଇନର ଦୀପ ତିଆରି କରିବାକୁ 1ରୁ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ । ପ୍ରଥମେ ମାଟିରେ ଆକୃତି ଦିଆଯାଏ, ଶୁଖିବା ପରେ ପୋଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ରଙ୍ଗ ଓ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଏ । ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ ଦୀପର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଆକାର ଅନୁସାରେ 10 ଟଙ୍କାରୁ 80 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମ୍ ରହୁଛି ବୋଲି କାରିଗର କହିଛନ୍ତି ।

Design Diya For Diwali
ହାତରେ ଧରିଥିବା ଦୀପ ଡିଜାଇନ (ETV Bharat Odisha)


ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନାହିଁ:


ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଚିତ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର କାରିଗର ଟୁକୁନି ପାତ୍ର । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା , ‘କଞ୍ଚାମାଲ ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକ, ମୂଲଚାଲ କରିବା ସହ କମ୍ ଦରରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ବାରା ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହିଁ । ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ଦୀପ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ବର୍ଷସାରା ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା କଷ୍ଟକର । ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଶସ୍ତାରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣ ଓ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ ।’



ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଦୀପ :

Design Diya For Diwali
କାରିଗରଙ୍କ କହିବା କଥା, ପାଦ ଡିଜାଇନ ଦୀପର ଢେର୍‌ ଚାହିଦା ରହିଛି (ETV Bharat Odisha)

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର । ଯେପରିକି- ହାତୀ ଉପରେ ଦୀପ, କଳସ ଉପରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଆକୃତି ଥିବା ଦୀପ । ସେହିପରି ଥାକ ଥାକ କରି ସଜା ଯାଇପାରୁଥିବା ଦୀପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର ।

Design Diya For Diwali
ହାତୀ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଦୀପ (ETV Bharat Odisha)

ମାଟିଦୀପ କାରିଗର ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ନୟନା ବେହେରା କୁହନ୍ତି, ‘ସାଧାରଣ ଦୀପର ଦାମ୍ ୧ରୁ ୨ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଦୀପର ମୂଲ୍ୟ ୧୦ରୁ ୨୦ ଟଙ୍କା ରହୁଛି । ସେହିପରି ଡିଜାଇନ୍‌ଯୁକ୍ତ ଓ ଗଛ ଆକୃତିର ଦୀପର ଦାମ୍ ଶହେ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମାଟି ମିଳିବା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି । ମାଟି ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀପ ତିଆରି, ପୋଡ଼ିବା ଓ ରଙ୍ଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି । ହେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ । ଅଧିକ ଦାମ୍ କହିଲେ ଗ୍ରାହକ କିଣିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି।’ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୮ରୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରିଗର ନୟନା ।

Design Diya For Diwali
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶ ସହ ଦୀପ ଡିଜାଇନ (ETV Bharat Odisha)
ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି:

ଦୀପାବଳିରେ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ସହ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଡିଜାଇନ୍‌ଯୁକ୍ତ ମାଟିଦୀପ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି । ବଜାରରେ ସାଧାରଣ ମାଟିଦୀପ ସହଜରେ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ, ଆକୃତି ଓ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୀପ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି । ଦାମ୍ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଏହା ଏକ ନିଆରା ଆକର୍ଷଣ ଯୋଡ଼ୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ମେଳାରେ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍‌ର ଦୀପ ମିଳୁଥିବାରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଓ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ଅନୁସାରେ ଦୀପ କିଣୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ।

Design Diya For Diwali
ବଡ଼ ଦୀପ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୀପ ରଖାଯାଇ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି (ETV Bharat Odisha)

ଗ୍ରାହକ ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ‘ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସି ଏପରି ଦୀପ କିଣିଥାଏ । ସମସ୍ତେ ମାଟି ଦୀପ କିଣିବା କଥା । ଏହାଦ୍ବାରା ମାଟିଦୀପ କାରିଗର ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ । କେବଳ ଭୋକାଲ୍‌ ଫର୍‌ ଲୋକାଲ୍‌ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ । ତାକୁ କାମରେ କରି ଦେଖାଇବା କଥା ।’

Design Diya For Diwali
ଦୀପରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ (ETV Bharat Odisha)

ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି...ଦୀପ ଜଳିଲେ କାହା ପେଟ ପୂରେ । କୁମ୍ଭକାରଠୁ ନେଇ ରାସ୍ତାକଡରେ ମାଟି ଦୀପ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଟେ । ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୀପ କିମ୍ବା ଚାଇନା ଲାଇଟ ବଦଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରଙ୍କ ମାଟି ତିଆରି ଦୀପ କିଣି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ !

Design Diya For Diwali
ଡିଜାଇନ ଦୀପ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଙ୍କ୍‌ ଆଉ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ାଇଲା ବେପାର..ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ, ମିଳୁନି ଚିକିଟା ମାଟି; ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର

ବନ୍ୟାରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆସିକା କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ; ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ

ଅନୁଗୋଳର ବଣମଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ: 30 ବର୍ଷରେ ଲେଖିଲେଣି 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନାଟକ, ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି ମଞ୍ଚ ମିଳୁନି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଡିଜାଇନ ଦୀପ ଚାହିଦା
DESIGN DIYA DEMAND
DIWALI 2026 ODISHA
EARTHEN DIYA MAKING BHUBANESWAR
ଦୀପାବଳି ମାଟି ଦୀପ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.