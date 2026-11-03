ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଦୀପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ, ମାଟିଦୀପ କାରିଗରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 'ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମିଳୁନି ପାରିଶ୍ରମିକ'
Diwali Design Diya Demand: ଛୋଟ ମାଟି ଦୀପ ଦାମ୍ 1ରୁ 2 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, ବଡ଼ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଦୀପ ଦାମ୍ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 3, 2026 at 2:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀପାବଳି ଆସିଲେ ମନେପଡ଼େ ମାଟିଦୀପ କଥା ... ଘର ଅଗଣାରୁ ମନ୍ଦିର, ସବୁଠି ଜଳେ ଦୀପ । ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ମାଟି ଦୀପ, ସଳିତା, ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ । ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ବଦଳିଛି ଲୋକଙ୍କ ରୁଚି । ମାଟି ଦୀପର ଆଦର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ପାରମ୍ପାରିକ ମାଟି ଦୀପ ବଦଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଦୀପ କିଣିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ହାତୀ ଆକୃତିର ଦୀପଠୁ ନେଇ ପାଦ ଡିଜାଇନ ଦୀପ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡରେ ରହିଛି । ହେଲେ ମାଟିର ଅଭାବ, କଞ୍ଚାମାଲ ଦର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଭିତରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି କାରିଗରଙ୍କ ଲାଭ । ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ, ମିଳୁନି ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ । 'ଦୀପାବଳିରେ ମାଟି ଦୀପ'ର ବଜାର, ଚାହିଦା ଏବଂ ପାରିଶ୍ରମିକକୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ।....
ଡିଜାଇନ ଦୀପ ଡିମାଣ୍ଡ:
ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଦୀପାବଳି । ଆଲୋକର ପର୍ବରେ ଘରକୁ ଦୀପରେ ସଜାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ତ ରାସ୍ତାକଡଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରେ ଦୀପ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଦୀପ । ତେବେ ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫ୍ୟାନସୀ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ଦୀପ ବଜାରରରେ ମିଳୁଛି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ମାଟି ତିଆରି ଦୀପ ଉପରେ ପଡୁଛି । "ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକେ ସାଧାରଣ ମାଟି ଦୀପକୁ ଏତେଟା କିଣୁ ନାହାନ୍ତି । ତା ବଦଳରେ ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜାଇନର ଦୀପ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଟିଦୀପ କାରିଗର ଟୁକୁନି ପାତ୍ର ।
ଦୀପ ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ?
ଗୋଟିଏ ଡିଜାଇନର ଦୀପ ତିଆରି କରିବାକୁ 1ରୁ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ । ପ୍ରଥମେ ମାଟିରେ ଆକୃତି ଦିଆଯାଏ, ଶୁଖିବା ପରେ ପୋଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ରଙ୍ଗ ଓ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଏ । ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ ଦୀପର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଆକାର ଅନୁସାରେ 10 ଟଙ୍କାରୁ 80 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମ୍ ରହୁଛି ବୋଲି କାରିଗର କହିଛନ୍ତି ।
ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନାହିଁ:
ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଚିତ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର କାରିଗର ଟୁକୁନି ପାତ୍ର । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା , ‘କଞ୍ଚାମାଲ ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକ, ମୂଲଚାଲ କରିବା ସହ କମ୍ ଦରରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ବାରା ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହିଁ । ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ଦୀପ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ବର୍ଷସାରା ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା କଷ୍ଟକର । ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଶସ୍ତାରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣ ଓ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ ।’
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଦୀପ :
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର । ଯେପରିକି- ହାତୀ ଉପରେ ଦୀପ, କଳସ ଉପରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଆକୃତି ଥିବା ଦୀପ । ସେହିପରି ଥାକ ଥାକ କରି ସଜା ଯାଇପାରୁଥିବା ଦୀପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର ।
ମାଟିଦୀପ କାରିଗର ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ନୟନା ବେହେରା କୁହନ୍ତି, ‘ସାଧାରଣ ଦୀପର ଦାମ୍ ୧ରୁ ୨ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଦୀପର ମୂଲ୍ୟ ୧୦ରୁ ୨୦ ଟଙ୍କା ରହୁଛି । ସେହିପରି ଡିଜାଇନ୍ଯୁକ୍ତ ଓ ଗଛ ଆକୃତିର ଦୀପର ଦାମ୍ ଶହେ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମାଟି ମିଳିବା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି । ମାଟି ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀପ ତିଆରି, ପୋଡ଼ିବା ଓ ରଙ୍ଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି । ହେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ । ଅଧିକ ଦାମ୍ କହିଲେ ଗ୍ରାହକ କିଣିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି।’ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୮ରୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରିଗର ନୟନା ।
ଦୀପାବଳିରେ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ସହ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଡିଜାଇନ୍ଯୁକ୍ତ ମାଟିଦୀପ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି । ବଜାରରେ ସାଧାରଣ ମାଟିଦୀପ ସହଜରେ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ, ଆକୃତି ଓ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୀପ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି । ଦାମ୍ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଏହା ଏକ ନିଆରା ଆକର୍ଷଣ ଯୋଡ଼ୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ମେଳାରେ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଦୀପ ମିଳୁଥିବାରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଓ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ଅନୁସାରେ ଦୀପ କିଣୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ।
ଗ୍ରାହକ ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ‘ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସି ଏପରି ଦୀପ କିଣିଥାଏ । ସମସ୍ତେ ମାଟି ଦୀପ କିଣିବା କଥା । ଏହାଦ୍ବାରା ମାଟିଦୀପ କାରିଗର ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ । କେବଳ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ । ତାକୁ କାମରେ କରି ଦେଖାଇବା କଥା ।’
ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି...ଦୀପ ଜଳିଲେ କାହା ପେଟ ପୂରେ । କୁମ୍ଭକାରଠୁ ନେଇ ରାସ୍ତାକଡରେ ମାଟି ଦୀପ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଟେ । ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୀପ କିମ୍ବା ଚାଇନା ଲାଇଟ ବଦଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରଙ୍କ ମାଟି ତିଆରି ଦୀପ କିଣି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର