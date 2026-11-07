ବଡବଡୁଆ ଡାକିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା; ବାଣ ଫୁଟା ନେଇ ପ୍ରଶାସନର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ଅପିଲ୍
ସିସିଟିଭି ବଳୟରେ ରହିବ ପୁରୀ ସହର । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ୬ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ । ୧୨୫ ଡେସିବିଲରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ବାଣ ବିକ୍ରି ମନା । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 7, 2026 at 9:47 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ କାଉଁରିଆ ଜାଳି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକିବେ ଭକ୍ତ । ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ସହ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକିବାକୁ ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ୍ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କାଉଁରିଆ ଜାଳିବା ପାଇଁ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏମାର ମଠ ଚକଡ଼ାରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଲୁହା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିବେ ।
ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ବଡଦାଣ୍ଡର ମରୀଚିକୋଟ ଛକ ଯାଏଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୩ଟି ପୋଲିସ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଟିମ୍ ରହିବେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିନେମା ହଲ ଓ ମାର୍କେଟ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ୮ ତାରିଖ ଦୀପାବଳି ଏବଂ ୯ ତାରିଖରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ୬ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ । ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨ଦିନ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଓ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପ୍ରବେଶ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଭିଡ ଅଧିକ ହେଲେ ମେଡିକାଲ ଛକ, ଝଡେଶ୍ୱରି ଛକ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛକ ଓ ବେଳାଭୂମି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ଯ ଅଟୋ ଓ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପ୍ରବେଶ ରୋକ୍ ଲଗାଯିବ । ସିସିଟିଭି ଜରିଆରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ପୁରୀ ସହର ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ । ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବିଚ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ । ବେଳାଭୁମିରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ସହର ଭିତରେ ପାର୍କିଂ ଫୁଲ ହୋଇଗଲେ ବିରହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଛକରୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟରଲିନ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂନରା ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାଇଶି ପାହାଚରେ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଆନ୍ତି । କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ । ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିତୃ ପୁରୁଷ ମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ତିଳତର୍ପଣ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି । ତେବେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ତଥା କାଳୀପୂଜା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି । ଏଣୁ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ବାଟକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଥିବା କାଳୀପୂଜା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦାୟଦ ମାନେ ନିଜ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।"
ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ । ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଯାଇଛି । ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ବେଶ୍ ଆମୋଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ତେବେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାଶନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ସମଗ୍ର ଜିଲାରେ ୨୭୦ ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ୨୩୩ ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ପୁରୀର ତାଳବଣିଆ ପଡ଼ିଆରେ ୫୪ଟି ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହୋଇଛି । ସଂଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ୯ଟା ଯାଏଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।୧୨୫ ଡେସିବିଲରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ବାଣ ବିକ୍ରି ନକରିବାକୁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପାର୍କ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋର୍ଟ, ଧାର୍ମିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳୀରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି । ସବୁଜ ବାଣ କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରଯାଇଛି । ନିୟମ ଅନୁପାଳନ ନକଲେ ଓଡ଼ଶା ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ସ୍ପିକର୍ସ ଆକ୍ଟ ୧୯୫୮ ଏବଂ ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ ରୁଲ ୨୦୦୦ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ବୋଲୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
ଏ ସଂପର୍କରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ପୋଲିସ୍ ଓ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିହେବ । ଅତ୍ୟଧିକ ବାଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୀପ, ପ୍ରଦୀପ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ସହ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦୀପାବଳି ପାଳିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ପରିବେଶବିତ୍ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରୀ ପାଖରେ ସାତପଡା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ ମାନେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆକାଶ ଛତା ଛାଡିଥାଆନ୍ତି। ଯାହାକି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜିବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ରହିଥାଏ । ଏଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବିନା ବାଣରେ ଦୀପ ଲଗାଇ କେବଳ ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା । ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ । ବାଣ ଧୂଆଁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ । ଏହା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସରେ ନେଲେ ଅନେକ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ବାୟୁର ମାନ ନିମ୍ନଗାମି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କେବଳ ମାଟି ଦୀପ ଜାଳି ଏକ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆମ୍ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ଆମ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ।
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଦୀପାବଳି ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ଯେଉଁ ମାନେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିବେ ସେମାନେ ଏମାର ମଠ ଚକଡାରେ କାଉଁରିଆ ଜାଳିବେ । ସେ ନେଇ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ରହିବେ । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ରହିବେ । ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଟିମ୍ ରହିବେ । ଉଭୟ ୮ ଓ ୯ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଓ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ରହିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ସମଗ୍ର ପୁରୀ ସହରକୁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଜରିଆରେ ନଜର ରଖାଯିବ । ମୋଟ ୬ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗାଁକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନେଲେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ମଦ ପିଇ ଗାଁକୁ ଆସିବା ମନା, ନ ମାନିଲେ ୫ ହଜାର ଜରିମାନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ