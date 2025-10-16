ETV Bharat / state

ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ଆସନ୍ତା ୨୦ରେ ଦୀପାବଳି

ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡ଼ିଲା ଯବନିକା । ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ମିଶ୍ର ।

diwali 2025 date
diwali 2025 date (ETV Bharat Odisha)
ପୁରୀ: କେବେ ପାଳନ ହେବ ଦୀପାବଳି ? ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ । ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖ (ସୋମବାର) ଲୋକମାନେ ନିଜ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ ।

Diwali 2025 (ETV Bharat Odisha)

"୨୦ରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ଦୀପାବଳି"

ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ମିଶ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଆଗାମୀ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୨୩ ମିନିଟ୍ ପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଏହା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ୨୧ ତାରିଖ (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ୧୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେବେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ଦୀପାବଳି ସହିତ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ ନେଇ କେତେକ ପଞ୍ଜିକା ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବାରୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଲୋକମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।"

ଏପରି କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ:

ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଦେବନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି କ୍ରମରେ ୨୧ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ ହେବା ସହ ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ, ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ତେଣୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।"

Jagannath Temple Diwali rituals
Jagannath Temple Diwali rituals (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

