ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ଆସନ୍ତା ୨୦ରେ ଦୀପାବଳି
ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡ଼ିଲା ଯବନିକା । ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ମିଶ୍ର ।
Published : October 16, 2025 at 12:52 PM IST
ପୁରୀ: କେବେ ପାଳନ ହେବ ଦୀପାବଳି ? ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ । ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖ (ସୋମବାର) ଲୋକମାନେ ନିଜ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ ।
"୨୦ରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ଦୀପାବଳି"
ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ମିଶ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଆଗାମୀ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୨୩ ମିନିଟ୍ ପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଏହା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ୨୧ ତାରିଖ (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ୧୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେବେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ଦୀପାବଳି ସହିତ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ ନେଇ କେତେକ ପଞ୍ଜିକା ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବାରୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଲୋକମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।"
ଏପରି କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ:
ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଦେବନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି କ୍ରମରେ ୨୧ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ ହେବା ସହ ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ, ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ତେଣୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।"
