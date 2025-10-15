ETV Bharat / state

ଚାହିଦାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍‌ ଲାଇଟ୍‌, ବିଦେଶୀ ଛାଡି ସ୍ବଦେଶୀ ମୁହାଁ ଗ୍ରାହକ

ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଭଳିକି ଭଳି ଲାଇଟ୍‌ର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ସ୍ବଦେଶୀ ଚିକ୍‌ମିକ୍‌ କରୁଥିବା ଏଲ୍‌ଇଡି ଲାଇଟ ।

Demands Of Lights And Decorative Items for Diwali In Bhubaneswar
Demands Of Lights And Decorative Items for Diwali In Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦୀପାବଳି ଆସିଲେ ସହରରୁ ଗାଁ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେବା ସହିତ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଆଲୋକର ଏହି ଉତ୍ସବ ସଂସ୍କୃତିପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ପରିବେଶବିତ୍‌ଙ୍କୁ ସେତିକି ଚିନ୍ତିତ ବି କରିଥାଏ । କାରଣ ଆଲୋକର ପର୍ବରେ ଏବେ ସବୁଜ ବାଣ କମ୍‌, ପ୍ରଦୂଷଣ ବାଣ ଅଧିକ ରହିଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚାଳିତ ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣର ବାଣର ମାଳା ଓ ଭଳିକି ଭଳି ଚିକ୍‌ମିକ୍‌ କରୁଥିବା ଏଲ୍‌ଇଡି ଲାଇଟ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ବଦେଶୀ ଅର୍ଥାତ 'ମେଡ୍‌ ଇନ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ' ଲାଇଟ୍‌ର ବେଶୀ ଚାହିଦା ରହିଛି ।

ଭଳିକି ଭଳି ଲାଇଟ୍‌ ଚାହିଦା:

Demands Of Lights And Decorative Items for Diwali In Bhubaneswar

ରାତି ହେଲେ ଚିକମିକ ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର । କାରଣ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଏଲ୍‌ଇଡି ଲାଇଟ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଚାହିଦାରେ ରହିଛି ଲିଚୁ ଲାଇଟ, ଟ୍ରି ଲାଇଟ, ଝୁମର ଓ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଲାଇଟ । ଦୀପାବଳିରେ ନିଜ ଘରକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍, ରାଇସ୍ ମାଳ, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲପତ୍ର, ଏଲ୍‌ଇଡି ମାଳ, ଲଣ୍ଠନ ମାଳ, ଝୁମୁକା ମାଳ, ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ଡିଜାଇନ୍‌ର ଭାଇନ ଲାଇଟ୍, ଷ୍ଟାର୍‌ ଲାଇଟ୍‌, ଟ୍ରି ଲାଇଟ୍, ଝୁମର ବତୀ ଓ ବତୀ ଦୀପ ପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା ଆଲୋକ ମାଳ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ।

ସ୍ବଦେଶୀ ଲାଇଟ୍‌ର ବେଶୀ ଚାହିଦା:

ବିଦେଶୀ ଲାଇଟ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତରେ ତିଆରି ଲାଇଟ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି । ଏନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଇଣ୍ଡିଆନ୍‌ ଲାଇଟ୍‌ର ବେସୀ ଚାହିଦା ରହୁଛି । ଏବେ ଚାଇନା ଲାଇଟ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତର ବମ୍ବେ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଥିବା ଲାଇଟକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ କିଣିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଚାଇନା ଲାଇଟକୁ ଲୋକ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲାଇଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।"

Demands Of Lights And Decorative Items for Diwali In Bhubaneswar
କ'ଣ ରହିଛି ଲାଇଟର ଦରଦାମ:

ଆକାର ଓ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, ଲାଇଟ ମାଳର ମୂଲ୍ୟ ୩୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରି ଲାଇଟ, ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଓ ଝୁମର ଲାଇଟ୍ କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହି ଲାଇଟ୍‌ର ଦାମ୍ ୭୦୦ରୁ ୧୭୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏହି ଲାଇଟ୍ କୋଲ୍‌କାତା ଓ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ବାପୁଜୀ ନଗରର ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ।

Demands Of Lights And Decorative Items for Diwali In Bhubaneswar
ବ୍ୟାଟେରି ଚାଳିତ ମହମବତୀ ଓ ଦୀପର ଆଦର ବଢୁଛି:

ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପରେ ତେଲ ସରିଗଲେ ବାରମ୍ବାର ତେଲ ଢାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଅଥବା ନୂଆ ମହମବତୀ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି । ସେଥିପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ପଦ୍ମଫୁଲ, କୁନିଘର ଓ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଦୀପ ସଦୃଶ ଲାଇଟ୍ । ଏସବୁର ଅନ୍ୟତମ ବିଶେଷତ୍ବ ହେଉଛି ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସେନ୍ସର ଲାଗିଛି । ଏସବୁରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଆଲୋକ ଆପେ ଜଳୁଛି । ସେହିପରି ସିଲିଣ୍ଡର, କୋନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକୃତିର ଧୂମ୍ରବିହୀନ ମହମବତୀ ଲାଇଟ୍‌ ବେଶ ଆଦର ସାଉଁଟିଛି ।

Demands Of Lights And Decorative Items for Diwali In Bhubaneswar
ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚାଳିତ ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣର ବାଣର ମାଳା । ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କଲେ ବାଣ ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି । ଏହା ବାଣର ଏକ ମାଳ ସଦୃଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଘରସଜ୍ଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇହେବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ।
Demands Of Lights And Decorative Items for Diwali In Bhubaneswar

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାନିବାକୁ ହେବ ଏହି ସର୍ତ୍ତ

ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା, କଂସଙ୍କ ଅଟହାସ୍ୟରେ କମ୍ପିବ ମଥୁରା ନଗରୀ

ଏନେଇ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, ଦୀପାବଳୀକୁ ନେଇ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଅନୁସାରେ ଘରକୁ ସଜେଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ଵାରା ସଜାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲାଇଟ୍ କିଣାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟ ଲାଇଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Demands Of Lights And Decorative Items for Diwali In Bhubaneswar


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

