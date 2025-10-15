ଚାହିଦାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଇଟ୍, ବିଦେଶୀ ଛାଡି ସ୍ବଦେଶୀ ମୁହାଁ ଗ୍ରାହକ
ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଭଳିକି ଭଳି ଲାଇଟ୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ସ୍ବଦେଶୀ ଚିକ୍ମିକ୍ କରୁଥିବା ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦୀପାବଳି ଆସିଲେ ସହରରୁ ଗାଁ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେବା ସହିତ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଆଲୋକର ଏହି ଉତ୍ସବ ସଂସ୍କୃତିପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କୁ ସେତିକି ଚିନ୍ତିତ ବି କରିଥାଏ । କାରଣ ଆଲୋକର ପର୍ବରେ ଏବେ ସବୁଜ ବାଣ କମ୍, ପ୍ରଦୂଷଣ ବାଣ ଅଧିକ ରହିଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣର ବାଣର ମାଳା ଓ ଭଳିକି ଭଳି ଚିକ୍ମିକ୍ କରୁଥିବା ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ବଦେଶୀ ଅର୍ଥାତ 'ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଲାଇଟ୍ର ବେଶୀ ଚାହିଦା ରହିଛି ।
ଭଳିକି ଭଳି ଲାଇଟ୍ ଚାହିଦା:
ରାତି ହେଲେ ଚିକମିକ ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର । କାରଣ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଚାହିଦାରେ ରହିଛି ଲିଚୁ ଲାଇଟ, ଟ୍ରି ଲାଇଟ, ଝୁମର ଓ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଲାଇଟ । ଦୀପାବଳିରେ ନିଜ ଘରକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍, ରାଇସ୍ ମାଳ, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲପତ୍ର, ଏଲ୍ଇଡି ମାଳ, ଲଣ୍ଠନ ମାଳ, ଝୁମୁକା ମାଳ, ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ର ଭାଇନ ଲାଇଟ୍, ଷ୍ଟାର୍ ଲାଇଟ୍, ଟ୍ରି ଲାଇଟ୍, ଝୁମର ବତୀ ଓ ବତୀ ଦୀପ ପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା ଆଲୋକ ମାଳ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ।
ସ୍ବଦେଶୀ ଲାଇଟ୍ର ବେଶୀ ଚାହିଦା:
ବିଦେଶୀ ଲାଇଟ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତରେ ତିଆରି ଲାଇଟ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି । ଏନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଇଟ୍ର ବେସୀ ଚାହିଦା ରହୁଛି । ଏବେ ଚାଇନା ଲାଇଟ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତର ବମ୍ବେ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଥିବା ଲାଇଟକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ କିଣିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଚାଇନା ଲାଇଟକୁ ଲୋକ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲାଇଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।"
ଆକାର ଓ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, ଲାଇଟ ମାଳର ମୂଲ୍ୟ ୩୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରି ଲାଇଟ, ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଓ ଝୁମର ଲାଇଟ୍ କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହି ଲାଇଟ୍ର ଦାମ୍ ୭୦୦ରୁ ୧୭୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏହି ଲାଇଟ୍ କୋଲ୍କାତା ଓ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ବାପୁଜୀ ନଗରର ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପରେ ତେଲ ସରିଗଲେ ବାରମ୍ବାର ତେଲ ଢାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଅଥବା ନୂଆ ମହମବତୀ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି । ସେଥିପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ପଦ୍ମଫୁଲ, କୁନିଘର ଓ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଦୀପ ସଦୃଶ ଲାଇଟ୍ । ଏସବୁର ଅନ୍ୟତମ ବିଶେଷତ୍ବ ହେଉଛି ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସେନ୍ସର ଲାଗିଛି । ଏସବୁରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଆଲୋକ ଆପେ ଜଳୁଛି । ସେହିପରି ସିଲିଣ୍ଡର, କୋନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକୃତିର ଧୂମ୍ରବିହୀନ ମହମବତୀ ଲାଇଟ୍ ବେଶ ଆଦର ସାଉଁଟିଛି ।
ଏନେଇ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, ଦୀପାବଳୀକୁ ନେଇ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଅନୁସାରେ ଘରକୁ ସଜେଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ଵାରା ସଜାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲାଇଟ୍ କିଣାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟ ଲାଇଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
