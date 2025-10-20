ETV Bharat / state

ନିଆରା ଦୀପାବଳି ସେଲିବ୍ରେସନ୍; ବାଣ ଫୁଟାଇ ନୁହେଁ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲେ ଯୁବ ବର୍ଗ

ଦୀପାବଳିରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ସବୁଜ ବାହିନୀ' ।

Civil society groups celebrate Diwali with inmates of old age homes
Civil society groups celebrate Diwali with inmates of old age homes (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2025 at 9:43 PM IST

|

Updated : October 20, 2025 at 10:54 PM IST

3 Min Read
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦୀପାବଳି ହେଲେ ଦିନେ ଘର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡୁଥିଲା । ପୁଅ, ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ସପରିବାର ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ଅନେକ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ବହୁ ମଜ୍ଜା, ମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ । ହେଲେ ସେ ଦିନ ଆଉ ନାହିଁ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଜରାଶ୍ରମରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ । ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର 'ଓଁ ଜରା ନିବାସ'ରେ ରହିଆସୁଥିବା ଅନେକ ଅନ୍ତେବାସୀ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମନର କଥା । ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଏଭଳି ଘର ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସହରର ଯୁବ ବର୍ଗ । ବାଣ ଫୁଟାଇ ନୁହେଁ ବରଂ ହସ ଫୁଟାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

Civil society groups celebrate Diwali (ETV Bharat Odisha)

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଧରାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ୮୫ ବର୍ଷୀୟ ପଦ୍ମାବତୀ ସାହୁ । ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ । ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଚଳିଆସୁଥିଲେ । ବଦଳ କନ୍ୟାରେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସୁଖଦୁଃଖରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପରିବାରରେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା । ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସୁରତରେ ରହି ଆସୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଅଘଟଣରେ ତାର ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା । ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୁ ଆଉ ପଦ୍ନାବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଓଁ ଜରା ନିବାସରେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ଘଟିବା ପରେ ପଦ୍ମାବତୀ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏକାକୀ ଜୀବନ । ଲାଞ୍ଜିଆରେ ପୁଅ ଓ ବୋହୁ ରହୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ । ଘରେ ଦୀପାବଳୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଖୁସି ରହୁଥିଲା । ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନଦେଖିଲେ କଣ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଦେଖି ବେଶ ଖୁସି ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ।

Civil society groups celebrate Diwali with inmates of old age homes
Civil society groups celebrate Diwali with inmates of old age homes (ETV Bharat Odisha)


ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରମ୍ଭା ଅଞ୍ଚଳର ୫୫ ବର୍ଷୀୟ ଟି.ଅନୁପମା ଚୌଧୁରୀ । ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଜରାଶ୍ରମରେ । ନିଜର ବାପା ଓ ମାଆ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରିବାରରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଏହି ଯୁଗରେ କିଏ କାହାର । ଏଣୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପି ବିତାଇଦେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ଏହି ଜରାଶ୍ରମରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ।


ସେପଟେ ଏଠାକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ତେବାସୀ ପି.ରାଜୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ଘର ଠାରୁ ଗତ ୨୬ ମାସ ଧରି ଦୂରରେ ଏଠାରେ ରହି ଆସୁଥିବା କୁହନ୍ତି । ପିତା ରାମାରାଓ ମାଆ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କନ୍ୟା ପି.ରାଜୁଙ୍କ ପିଲା ଦିନେ ମାଁ ଚାଲିଗଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ୬୦ ବର୍ଷ ଧରି ଅଜା, ଆଇ, ମାମୁଁ, ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ । ହେଲେ ୬୩ ବର୍ଷ ପରେ ପରିବାରରେ ଆଉ କେହି ରଖିବାକୁ ଅରାଜି ହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସି ରହିଥିବା କୁହନ୍ତି ।

Civil society groups celebrate Diwali with inmates of old age homes
Civil society groups celebrate Diwali with inmates of old age homes (ETV Bharat Odisha)

ଏଭଳି ଅନେକଙ୍କ ଲମ୍ୱା କାହାଣୀ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ଓଁ ଜରାଶ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ୨୪ ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳୀରେ ନିଜର ଘର କଥା ମନ ପକାଇ ଯେତିକି ଦୁଃଖିତ ସେତିକି ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଦୀପାବଳିରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା 'ସବୁଜ ବାହିନୀ' ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ୟମକୁ ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।


ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବୁଜ ବାହିନୀର ସଭାପତି ଶିବରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କହିବା କଥା, "ବର୍ଷ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ 'ଆସ ଫୁଟାଇବା ହସ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସହରର ଏହି ଜରା ନିବାସରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସିର ସହକାରେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସତସଙ୍ଗ ସହିତ ଭଜନ କିର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।"

Civil society groups celebrate Diwali with inmates of old age homes
Civil society groups celebrate Diwali with inmates of old age homes (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସବୁରି ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ ଦୀପାବଳି, ନିର୍ବାକ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସଜା ପାଲଟେ ମଣିଷଙ୍କ ଖୁସି...

ଆଶ୍ରମର କେୟାର ଟେକର ଏ.ମିନତୀ ରାଓଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଘର ଛାଡି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିବା ୨୪ ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ କରାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।"

Civil society groups celebrate Diwali with inmates of old age homes
Civil society groups celebrate Diwali with inmates of old age homes (ETV Bharat Odisha)


ସେପଟେ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସୁନିତା ନାୟକ । ଦୀପାବଳୀ ଭଳି ଦିନରେ ବାଣ ନଫୁଟାଇ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିବା ବୟସ୍କାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ବେଶ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : October 20, 2025 at 10:54 PM IST

