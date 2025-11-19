ଅଟକାଇ ପାରିନି ଅକ୍ଷମତା, 15 ବର୍ଷ ଧରି ମଣିଷ ଗଢୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ କାର୍ତ୍ତିକ
ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତାକୁ କେବେ ବି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ନଭାବି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ।
Published : November 19, 2025 at 8:19 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
ବାଲେଶ୍ବର: ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଥାଏ । ଏହାକୁ ସହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହିଁ ଜୀବନ । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର 42 ବର୍ଷୀୟ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ପୋଲିଓ ରୋଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇଦେଇଥିଲା । ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ମନୋବଳ ହରାଇନାହାଁନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ । ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି ସତ । ହେଲେ କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅବାଧରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ । ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ।
ପୋଲିଓ ବଦଳାଇଲା ଜୀବନର ଗତିପଥ:
ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଉତ୍ତମ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ସେ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନଥିଲେ । ହେଲେ ପୋଲିଓ ରୋଗ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ । ପୋଲିଓରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ । ବାମ ପଟ ଗୋଡ଼ ଓ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା । ହେଲେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ସ୍ବପ୍ନ ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜି ପାରିନଥିଲା । ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ନିଜର ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତାକୁ କେବେ ବି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ନଭାବି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏକ ସମୟରେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ମାତ୍ର ହାର ନ ମାନି ଆଜି ସେ କୁନିପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ସାର ଭାବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
15 ବର୍ଷ ଧରି କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ:
ପୋଲିଓରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନିଜର ୨ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ବାମ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ । ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ମିଳିଥିବା ଏକ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲରେ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି । ଘର ଦୁଇ ମହଲାରୁ ସେ ନିଜେ ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ ଚଢିବା ସହ ନିଜେ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲରେ ବସି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବିତା ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଟ୍ୟୁସନ କରିଥାନ୍ତି । ପଇସା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ । ଏପରିକି କେହି ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ସାର ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଅନ୍ତି । କାର୍ତ୍ତିକ ସାର ବିଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢି ବହୁ ପିଲା ଭଲ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଲେଣି । ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ ବହୁତ ସରଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହଜରେ ପାଠ ବୁଝି ପାରନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେଥିରେ ପାଠ ପଢା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି । ଏପରି ଭାବେ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ସାରଙ୍କର ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ ବହୁତ ଭଲ:
ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଛାଡିଥିବା ଅଭିଭାବକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"କାର୍ତ୍ତିକ ସାରଙ୍କ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ । ତାଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କେତେ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଏଠି ଦୁଇବର୍ଷ ହେଲା ପଢିବା ପାଇଁ ଛାଡିଛି । ସାରଙ୍କର ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ ବହୁତ ଭଲ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ସେ ଦୂର କରନ୍ତି । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇକି ବି ସେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି । ପରିବାର ସେ ପାଠପଢାଇ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ସାର ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ । ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି । ସେ ବହୁତ ଭଲ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ।"
ପାଠ ପଢା ସହିତ ଆମ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଅନ୍ତି ସାର:
କାର୍ତ୍ତିକ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସୁଦେସ୍ନା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି,"ସାରଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ଶୈଳୀ ବହୁତ ଭଲ । ଆମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାର ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି । ସେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ଯେତିକି କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ଏହା ଠାରୁ ଅଧିକ କରି ପାରିବୁ ବୋଲି ସାର କୁହନ୍ତି । ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ବୁଝି ନ ପାରୁ ସେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇ ଥାନ୍ତି । ଆମ କଥାରେ ସେ କେବେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଆମ ମାର୍କ କିମ୍ବା ଆମ ପାଠ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଠୁ ଆମ ସଂସ୍କାର ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସାର ଶିଖାନ୍ତି ।"
'ପ୍ରେରଣା ପାଏ'
କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ସବିତା ସିଂ । ସେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସବିତା ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ତାଙ୍କର ବହୁତ ମନୋବଳ । ବହୁ ଲୋକ ଏସବୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ କରି ପାରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ରହିଛି । ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି । ଜୀବନରେ କେବେ ଆମେ ହାରିବାନି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ପାଏ ।"
ଅବସର ସମୟରେ କବିତା ଲେଖେ:
ଜୀବନର ଗତିପଥରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ସାହାସର ସହିତ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି,"ବାପା ମୋର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ମୋ ମା' ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ି ଇଂରାଜୀରେ MA ପାସ କରିଛି । ଏହା ପରେ ୨୦୧୦ ମସିହାରୁ ଏଠି ଘର ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲି । ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ କାହାଠାରୁ ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ କାହାକୁ କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରେନାହିଁ । ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ସହିତ ସମାଜସେବା କରିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ମୋ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପିଲା ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ମୋର ଅବସର ସମୟରେ କବିତା ଲେଖେ । ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଦଇବ ମାଡ଼ ମାରିଲା ସଦୃଶ । ତଥାପି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହିଁ । ସମାଜକୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲନ୍ତୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର