ETV Bharat / state

ଅଟକାଇ ପାରିନି ଅକ୍ଷମତା, 15 ବର୍ଷ ଧରି ମଣିଷ ଗଢୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ କାର୍ତ୍ତିକ

ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତାକୁ କେବେ ବି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ନଭାବି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ।

Differently abled teacher Kartik from Balasore shaping future
ଚାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 19, 2025 at 8:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ବାଲେଶ୍ବର: ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଥାଏ । ଏହାକୁ ସହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହିଁ ଜୀବନ । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର 42 ବର୍ଷୀୟ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ପୋଲିଓ ରୋଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇଦେଇଥିଲା । ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ମନୋବଳ ହରାଇନାହାଁନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ । ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି ସତ । ହେଲେ କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅବାଧରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ । ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ।

ଚାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିଓ ବଦଳାଇଲା ଜୀବନର ଗତିପଥ:

ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଉତ୍ତମ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ସେ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନଥିଲେ । ହେଲେ ପୋଲିଓ ରୋଗ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ । ପୋଲିଓରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ । ବାମ ପଟ ଗୋଡ଼ ଓ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା । ହେଲେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ସ୍ବପ୍ନ ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜି ପାରିନଥିଲା । ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ନିଜର ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତାକୁ କେବେ ବି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ନଭାବି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏକ ସମୟରେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ମାତ୍ର ହାର ନ ମାନି ଆଜି ସେ କୁନିପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ସାର ଭାବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

Kartik Chandra Sahu with students
ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ (ETV Bharat Odisha)

15 ବର୍ଷ ଧରି କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ:

ପୋଲିଓରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନିଜର ୨ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ବାମ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ । ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ମିଳିଥିବା ଏକ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲରେ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି । ଘର ଦୁଇ ମହଲାରୁ ସେ ନିଜେ ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ ଚଢିବା ସହ ନିଜେ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲରେ ବସି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବିତା ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଟ୍ୟୁସନ କରିଥାନ୍ତି । ପଇସା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ । ଏପରିକି କେହି ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ସାର ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଅନ୍ତି । କାର୍ତ୍ତିକ ସାର ବିଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢି ବହୁ ପିଲା ଭଲ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଲେଣି । ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ ବହୁତ ସରଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହଜରେ ପାଠ ବୁଝି ପାରନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେଥିରେ ପାଠ ପଢା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି । ଏପରି ଭାବେ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।

Kartik Chandra Sahu is busy checking notebooks.
ଖାତା ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ (ETV Bharat Odisha)

ସାରଙ୍କର ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ ବହୁତ ଭଲ:
ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଛାଡିଥିବା ଅଭିଭାବକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"କାର୍ତ୍ତିକ ସାରଙ୍କ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ । ତାଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କେତେ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଏଠି ଦୁଇବର୍ଷ ହେଲା ପଢିବା ପାଇଁ ଛାଡିଛି । ସାରଙ୍କର ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ ବହୁତ ଭଲ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ସେ ଦୂର କରନ୍ତି । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇକି ବି ସେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି । ପରିବାର ସେ ପାଠପଢାଇ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ସାର ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ । ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି । ସେ ବହୁତ ଭଲ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ।"

Kartik Chandra Sahu with his family
ପରିବାର ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ (ETV Bharat Odisha)

ପାଠ ପଢା ସହିତ ଆମ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଅନ୍ତି ସାର:

କାର୍ତ୍ତିକ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସୁଦେସ୍ନା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି,"ସାରଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ଶୈଳୀ ବହୁତ ଭଲ । ଆମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାର ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି । ସେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ଯେତିକି କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ଏହା ଠାରୁ ଅଧିକ କରି ପାରିବୁ ବୋଲି ସାର କୁହନ୍ତି । ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ବୁଝି ନ ପାରୁ ସେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇ ଥାନ୍ତି । ଆମ କଥାରେ ସେ କେବେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଆମ ମାର୍କ କିମ୍ବା ଆମ ପାଠ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଠୁ ଆମ ସଂସ୍କାର ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସାର ଶିଖାନ୍ତି ।"

Kartik Chandra Sahu with students
ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ (ETV Bharat Odisha)

'ପ୍ରେରଣା ପାଏ'

କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ସବିତା ସିଂ । ସେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସବିତା ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ତାଙ୍କର ବହୁତ ମନୋବଳ । ବହୁ ଲୋକ ଏସବୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ କରି ପାରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ରହିଛି । ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି । ଜୀବନରେ କେବେ ଆମେ ହାରିବାନି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ପାଏ ।"

ଅବସର ସମୟରେ କବିତା ଲେଖେ:

ଜୀବନର ଗତିପଥରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ସାହାସର ସହିତ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି,"ବାପା ମୋର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ମୋ ମା' ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ି ଇଂରାଜୀରେ MA ପାସ କରିଛି । ଏହା ପରେ ୨୦୧୦ ମସିହାରୁ ଏଠି ଘର ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲି । ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ କାହାଠାରୁ ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ କାହାକୁ କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରେନାହିଁ । ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ସହିତ ସମାଜସେବା କରିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ମୋ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପିଲା ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ମୋର ଅବସର ସମୟରେ କବିତା ଲେଖେ । ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଦଇବ ମାଡ଼ ମାରିଲା ସଦୃଶ । ତଥାପି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହିଁ । ସମାଜକୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲନ୍ତୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା: ବାଇକ ପଛରେ ଟଣା ହେଲା କୁକୁର, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ

ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ ଯବାନ ପୁଅ, ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନେଇଥିଲେ ବଜ୍ର ଶପଥ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

DIVYANG TEACHER BALASORE
ODISHA TEACHER STRUGGLE LIFE
DIVYANG TEACHER KARTIKA SAHU
ବାଲେଶ୍ବର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ତ୍ତିକ
BALASORE DIVYANG TEACHER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.