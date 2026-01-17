ETV Bharat / state

ଦୁଇ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ, ଲହୁ ଲୁହାଣ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ସମ୍ବଲପୁର କିର୍ବା ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ । ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଦୁଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧରେ ଝଗଡ଼ା ଓ ମାଡ଼ପିଟ l

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 17, 2026 at 8:08 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦାନର ସ୍ଥାନ l ଆଉ ସ୍କୁଲ ରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ l ଅଉ ବର୍ତମାନ ସ୍କୁଲକୁ ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ପିଟ କରି ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ l

ଦୁଇ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ମାଡ଼ପିଟ, ଲହୁ ଲୁହାଣ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ (ETV BHARAT ODISHA)

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିର୍ବା ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ପରର ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଭାଇରଲ ହୋଇଛି l ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଦୁଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧରେ ଝଗଡ଼ା ଓ ମାଡ଼ପିଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି l ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି l ଏଥିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁ ଫାଟି ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୋଇ l



ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବୁର୍ଲା କିର୍ବା ଏମଇ ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ନଜରକୁ ଆସିଛି । ତାର ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଧନକଉଡ଼ା ବିଇଓଙ୍କୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ l ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇ ପାରିବୁ l ଏହା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ," ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି l

ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଏକ ମନ୍ଦିର । ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରଚାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ । ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଆଚରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଉଚିତ୍ । ମାତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିର୍ବା ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ, ତା ପୁଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୁଥ ମରାମରି ହୋଇ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ଏପରିସ୍ଥଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଇଟିଊି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

