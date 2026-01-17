ଦୁଇ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ, ଲହୁ ଲୁହାଣ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ସମ୍ବଲପୁର କିର୍ବା ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ । ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଦୁଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧରେ ଝଗଡ଼ା ଓ ମାଡ଼ପିଟ l
Published : January 17, 2026 at 8:08 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦାନର ସ୍ଥାନ l ଆଉ ସ୍କୁଲ ରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ l ଅଉ ବର୍ତମାନ ସ୍କୁଲକୁ ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ପିଟ କରି ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ l
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିର୍ବା ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ପରର ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଭାଇରଲ ହୋଇଛି l ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଦୁଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧରେ ଝଗଡ଼ା ଓ ମାଡ଼ପିଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି l ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି l ଏଥିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁ ଫାଟି ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୋଇ l
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବୁର୍ଲା କିର୍ବା ଏମଇ ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ନଜରକୁ ଆସିଛି । ତାର ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଧନକଉଡ଼ା ବିଇଓଙ୍କୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ l ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇ ପାରିବୁ l ଏହା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ," ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି l
ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଏକ ମନ୍ଦିର । ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରଚାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ । ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଆଚରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଉଚିତ୍ । ମାତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିର୍ବା ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ, ତା ପୁଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୁଥ ମରାମରି ହୋଇ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ଏପରିସ୍ଥଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ରେଙ୍ଗାଲି ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳ ! ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଲାଗୁନି ESP ମେସିନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ବଢୁଛି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ?
ଇଟିଊି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର