୧୯ ମାସ ପରେ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ, ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ
ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଡିପିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ । ୪ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡିପିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ୨୬ ବିଧାୟକ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ।
Published : April 1, 2026 at 2:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୋହନ ସରକାର ଗଠନର ୧୯ ମାସ ପରେ ଆଜି ପୁନର୍ଗଠିତ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ବା ଡିପିସି । ସରକାର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିପିସି ଗଠନ ସହ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଡିପିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ୪ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡିପିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଧାୟକ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
4 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ:
୨୦୨୪ ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ବା ଡିପିସି ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର । ପ୍ରାୟ ୧୯ ମାସ ପରେ ମୋହନ ସରକାର ଏହାକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ୪ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡିପିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।
କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ବ:
|ମନ୍ତ୍ରୀ
|ଜିଲ୍ଲା
|ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
|ଦେଓଗଡ଼
|ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ
|ଗଜପତି
|ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
|ରାୟଗଡ଼ା
|କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର
|ସମ୍ବଲପୁର
୨୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ:
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ୨୪ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଲଲହଡା ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ । ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା । ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡଙ୍ଗୀ । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ସିତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର । କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାୟକ କାହ୍ନେଇ ଚରଣ ଡାଙ୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ନିଆଳି ବିଧାୟକ ଛବି ମଲ୍ଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।
ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୋଳ ବିଧାୟିକା ସୀମାରଣୀ ନାୟକ । ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାଇତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ । ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଉମା ଚରଣ ମଲ୍ଲିକ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ । ଫକୀର ମୋହନ ନାୟକଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ।
ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ ହୋଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ରଘୁରାମ ମାଛ ହୋଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ନରସିଂହ ମାଡ଼କାମୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ମଢେଇ । ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ମାଝୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଜୟ ଢୋଲକିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଓଁମ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ରଘୁନାଥ ଜଗଦଲାଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ଦୁର୍ଗା ଚରଣ ତନ୍ତିଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରେକର୍ଡ କଲା ନନ୍ଦନକାନନ: ବର୍ଷକରେ ଆସିଲେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ବିଦେଶୀ ମାତ୍ର ୧୦୩୬
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର