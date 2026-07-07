ଶେଷ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ନିର୍ବାଚନ, ମତଦାନରୁ ବିରତ ରହି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ବି ଭୋଟ ଦେଲେନି ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ନିର୍ବାଚନରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱାଗତିକା ରାଉତ ଓ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ବେହେରା । ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : July 7, 2026 at 7:52 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଗଠନର ୩୨ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନିବର୍ଷରେ ଥରେ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଥବା ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ମନୋନୀତ କରା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଉଥିବା ପରମ୍ପରା ଚଳି ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର ଏକମାତ୍ର ବିଧାୟକ ଭାବେ ମହାକାଳପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଡ. ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ।
ତେବେ ଅନ୍ୟ ୧୫ଟି ଆସନ ପାଇଁ ବିରୋଧି ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଣ ସଂରକ୍ଷିତ ୭ଟି ଆସନରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସାତଜଣ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଵନ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୮ଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡିରେ ବିରୋଧାଭାସ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ୮ଟି ପଦବୀରେ ୧୦ଜଣ ମହିଳା ସଦସ୍ୟା ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ବୁଝାମଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱାଗତିକା ରାଉତ ଓ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ବେହେରା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବାରୁ ବିଜେଡିରେ ଫାଟ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଥିଲା।
ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ଏକମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ଡଲି ଶତପଥୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ ୮ ଜଣ ମହିଳା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଆରତୀ ନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅମିତା ସାହୁ, ଅନୁରାଧା ସ୍ବାଇଁ, ଦୁର୍ଗାବତି ପ୍ରଧାନ, ଏଲିଜା ସ୍ବାଇଁ, କନକଲତା ବେହେରା, ଲିଲିତା ଦାସ, ମଧୁଛନ୍ଦା ମହାନ୍ତି ଓ ରଶ୍ମି ମଲିକ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯିବାର ପ୍ରତିବାଦ: ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏସପି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଧାରଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ; କଳା କପଡା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିରୋଧ କଲା କଂଗ୍ରେସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା