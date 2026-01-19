ETV Bharat / state

ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଠିକାଦରଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କାମ କରିବା ମନା

ଜିଲ୍ଲା ଠିକାଦାରଙ୍କ କାମ ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିରେ କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଠିକାଦାର ସଂଘ।

BALANGIR CONTRACTORS ASSOCIATION
ବଲାଙ୍ଗୀର ଠିକାଦାର ସଂଘ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 19, 2026 at 11:06 AM IST

|

Updated : January 19, 2026 at 11:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ସେଭଳି ମିଳୁନି ଠିକା କାମ। ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଠିକାଦାର ଆସି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଟେଣ୍ଡର କାମକୁ ଖୁବ କମ୍‌ ଦରରେ ହାତେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ଠିକା କାମରେ ସାମିଲ ନ କରାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଠିକାଦାର ସଂଘ ।


ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଠିକାଦାର ସଂଘ ଆଜି ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନ ଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲା। ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିକାଦାର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି। ହେଲେ ଟେଣ୍ଡର କାମ ହେଉ କି ଅଣ ଟେଣ୍ଡର କାମ ହେଉ ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ ମାତ୍ରାରେ କମିଛି। ଏହାର ସିଧା ସଳଖ ଆମ ପେଟ ଉପରେ ମାଡ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠିକାର ଠିକାଦାର କାମ ପାଉ ନ ଥିବା ବେଳେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଠିକାଦାର ଆସି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଟେଣ୍ଡର କାମକୁ ଖୁବ କମ୍‌ ଦରରେ ହାତେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର କାମ ପାଇଁ ବିଡ଼ ପ୍ରାଇସ ଠାରୁ ଶେଷ ୧୪.୯୯ପ୍ରତିଶତ ସୀମା ଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ତାହା ସୀମାହୀନ ହୋଇଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାର କ୍ଷତି ସିଧା ସଳଖ ଠିକାଦାର ସହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡା କିଛି ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ବାହାର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ । ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଠିକାଦାର ଏଠି କାମ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଟେଣ୍ଡର କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଏମାନେ ରୋକ ଠୋକ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।

ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଠିକାଦରଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କାମ କରିବା ମନା (ETV BHARAT ODISHA)


ଠିକାଦାର ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଦେବାଶିଷ ପୁରୋହିତ, ଅକ୍ଷ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି " ଆଜି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ବିଷୟ ରଖିଛୁ। କାରଣ ଠିକା କାମ ଆଉ ସେଭଳି ଆସୁ ନାହିଁ। କମ କାମ ଆସୁଛି ଯାହା ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ଅଟେ। ସେଥିରେ ପୁଣି କମ୍‌ ମୂଲ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଠିକାଦାର ଏଠି କାମ ହାଥେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବେଉଷା ବୁଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କାମ ନକରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ । ସେହିପରି ଯାହା କାମ ହେବ ବିନା ଲେସରେ ହେଉ ଓ ସିଡ୍ୟୁଲ ରେଟରେ ଲଟରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।"

ଠିକାଦାର ପ୍ରତାପ କୁମାର ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି " ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସାତ ସହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଠିକାଦାର ଅଛୁ। ଆମ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାମ ଆସୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମିଳୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏଠି କାମ ନକରିବାକୁ କହିଛୁ। ଆଗକୁ ତାହା ଅମାନ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ।"

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଶାତ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଠିକାଦାର ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଳାସ ଏ ଶ୍ରେଣୀର 130 ଠିକାଦାର, କ୍ଳାସ ବି ଶ୍ରେଣୀର 340 ଠିକାଦାର ଓ ବଳକା ସି କ୍ଳାସ ଶ୍ରେଣୀର ଠିକାଦାର ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସବୁ ବେଳେ କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 365 ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ପାଞ୍ଚ ଶହରୁ ସାତ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଆସୁଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ କିମ୍ବା ସମସାମୟିକ ଭାବରେ ଅଣ ଟେଣ୍ଡର କାମ ବର୍ଷକୁ ଦଶରୁ ପଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ କାମ ଆବଣ୍ଟନ ନିୟମରେ ଅନେକ ଠିକାଦାର କାମ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଆସୁଛି।

ଗଞ୍ଜାମରେ ED ରେଡ୍; 2.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମେତ ବହୁ ନାମୀଦାମି କାର ଜବତ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

Last Updated : January 19, 2026 at 11:32 AM IST

TAGGED:

OUTSIDE CONTRACTORS PROHIBITION
BALANGIR CONTRACTORS ASSOCIATION
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଠିକାଦର
ବଲାଙ୍ଗୀର ଠିକାଦାର ସଂଘ
BALANGIR CONTRACTORS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.