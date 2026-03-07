ବଢୁଛି ପୁରାତନ ହସ୍ତତନ୍ତର ଚାହିଦା; ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମହିଳା ବୁଣାକାର
'ମେସିନ ବୁଣା ଆଉ ହାତ ବୁଣା ଲୁଗାରେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଧିକ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରିବୁ," କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବୁଣାକାର ।
Published : March 7, 2026 at 7:18 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଆଜିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବି କମିନାହିଁ ଆମର ପୁରାତନ ହସ୍ତତନ୍ତର ଚାହିଦା । ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ତନ୍ତ ବୁଣା ଲୁଗା ପ୍ରତି ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରୁଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ । ମହିଳାମାନେ ହସ୍ତତନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ ଦୁଇ ପାଇସା ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତକଳା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଭିଡ଼, ସେତିକି ଭିଡ଼ ସେମାନଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ, ଗାମୁଛା, ଲୁଙ୍ଗି, ରୁମାଲ କିଣିବାକୁ ।
ହୁଏତ ଆଧୁନିକତାର ଆଢୁଆଳରେ ଏମିତି ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା କମି ଯାଉଥିବା କେତେକ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତଥାପି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହସ୍ତତନ୍ତର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ଏବେ ରହିଛି ତାହା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ବେଶ ଆଦୃତ ହେଉଛି । ଯେଉଁ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିନେ ଗାଁ ଗହଳିର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବୁଣାକାର ମାନେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେହି ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଁଚିଲାଣି ।
ସେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ପଣ୍ଡରୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏବେ ଲୁଗା ବୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସତ ହେଲେ ଏହି ତନ୍ତ କଳାକୁ ମହିଳାମାନେ ବେଶ ଆଗକୁ ନେଲେଣି । ସରକାରୀ ସହାୟତା ସାଙ୍ଗକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ନେଇ ମହିଳାମାନେ ହାତ ତିଆରି ଶାଢ଼ୀଠୁ ରୁମାଲ ଯାଏଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ସବୁ ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି । ଯେଉଁ ଜରିଆରେ ମହିଳାମାନେ ବୁଣା ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ଏମିତିରେ ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଣାକାର ମାନେ ମାଣିଆବନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଛନ୍ତି ।
ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେମିତି ଜଣେ ବୁଣାକାର ଲାବଣ୍ୟ ଲତା ପାତ୍ର ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସମିତିରେ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ରୁ ୭୦୦ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ । ଏବେ ସେମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବୟସ ହୋଇଗଲେଣି, କାହାର ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ୨୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେଇଥିରେ ବି ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି । ପିଜିରେ ୪୦ ଜଣ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପିଜିକୁ ଛାଡି ବୁଣାକାର ଭଉଣୀମାନେ ବି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ତନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି । ତନ୍ତରେ ଶାଢ଼ୀ, ଲୁଙ୍ଗି, ଗାମୁଛା, ରୁମାଲ, ତକିଆ କଭର, ବେଡ଼ସିଟ ଆଦି ବୁଣା ଚାଲିଛି । ଆମ ପିଜିରେ ୪୦ ଜଣ ମହିଳା ବୁଣାକାର ଥିବା ବେଳେ ପିଜି ବାହାରେ ୬୦ ଜଣ ଅଛନ୍ତି । ଆମେ ନିହାତି ଦିନକୁ ୨୦୦/୩୦୦ ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରୁଛୁ । ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ ରହୁଛି ୨୫୦୦/୩୦୦୦, ଲୁଙ୍ଗି ୪୦୦/୫୦୦ ଟଙ୍କା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ ରୁମାଲ ଦାମ ୧୦୦ ଟଙ୍କା, ସୁତାରେ ଗାମୁଛା ହେଉଛି, ତକିଆ କଭର ଆମର ୭୦ ଟଙ୍କା ଦାମ ରହିଛି । ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆମକୁ ୧୦ଟା ଷ୍ଟଲ ମିଳି ଯାଉଛି । ଆମର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସେହି ଷ୍ଟଲରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛି । ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସୁନାହିଁ, ବୟନିକା ଆମକୁ ଅର୍ଡର ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେବାପାଇଁ ଆମର ମାଲ ରହୁନାହିଁ । ଲୋକମାନେ ଘର ପାଖରୁ ବି ଆସିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣୁଛୁ ତାହା ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଯାଉଛି ।"
ସେହିପରି ଆଉଜଣେ ମହିଳା ବୁଣାକାର କାଞ୍ଚନ ସେଠୀ ଏହି ହସ୍ତତନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଗାମୁଛା ଦିନକୁ ଚାରିଖଣ୍ଡ ବୁଣୁଥିବା ବେଳେ ରୁମାଲ ୮/୧୦ ଖଣ୍ଡ ବୁଣିଥାଉ । ଶାଢ଼ୀ ଦୁଇ ତିନିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଣିବା ଶେଷ କରୁ । ଆମେ ଏହିସବୁ କାମ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛୁ । ଏଥିରେ କଷ୍ଟ, ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ, ସେ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ । ଯେହେତୁ ଆମେ ସମିତି ସହଯୋଗ ପାଇପାରୁଛୁ ସେପାଇଁ ଏ ସଂସ୍ଥା ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛୁ । ମେସିନ ବୁଣା ଆଉ ହାତ ବୁଣା ଲୁଗାରେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଧିକ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରାମକୃଷ୍ଣ ପତି କହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା ଆଜିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ମଲାଣି । ତେଣୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ଅତୀତ, ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆମର ଧର୍ମ । ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ନ ହେଲେ ଆମେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା । ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେପରି ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସେଥିପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜରୁରୀ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର