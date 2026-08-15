ETV Bharat / state

ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ

ଖୋରଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ । ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ।

District level 80th Independence Day celebration
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2026 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା/ଗଞ୍ଜାମ /ପୁରୀ/ଭଦ୍ରକ: ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଖୋରଧାର ବିଜେବି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ମିଳିତ ପରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ଦେଶର ବୀର ଶହିଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସହ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହି ସମାରୋହର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିଲେ ।ଚଳିତ ପରେଡ଼ରେ ଆଇଟିବିପି , ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଏନସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍‌ଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୫୬ଟି ଟ୍ରୁପ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସାମରିକ କୌଶଳ ଓ ପରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।

ଗଞ୍ଜାମ:

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ଠାରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ପରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟରେ ମହାନ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି.କିର୍ତ୍ତିୱାସନ୍, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିଶିଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।

District level 80th Independence Day celebration
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ:

ପୁରୀର ତାଳବଣିଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଠାରେ‌ ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯୋଗଦାନ କରି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ୪୮ଟି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ପରେଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ହୋମଗାର୍ଡ ବାହିନୀ, ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ତଥା ସ୍କୁଲର ଏନସିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସ୍କାଉଟ୍ସ ଓ ଗାଇଡ଼୍ସ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା,ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପରେଡ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସାମିଲ ଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା।

District level 80th Independence Day celebration
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)

ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଥିଲେ," ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ । ଏନଜିଟି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ବିମାନବନ୍ଦର ରୂପରେଖ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମିକକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି । ଚିଲିକାକୁ ଆହୁରି ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଶହ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ।

District level 80th Independence Day celebration
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)

ଭଦ୍ରକ:

ଭଦ୍ରକ ସ୍ଵୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭଦ୍ରକର ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ । ଭଦ୍ରକ ମାଟି ହେଉଛି ବୀର ଓ ସହିଦମାନଙ୍କ ମାଟି । ଏହି ବୀର ସହିଦମାନଙ୍କ ମାଟିକୁ ନମନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । କାନ୍ତ କବି ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ, ଡ. ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ କଥା କହି ଯୁବପିଢୀମାନେ ଆଗକୁ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ ସେ।

District level 80th Independence Day celebration
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ; କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା/ଗଞ୍ଜାମ /ପୁରୀ/ଭଦ୍ରକ

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY CELEBRATION
ODISHA NEWS
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2026
GANJAM INDEPENDENCE CELEBRATION
80TH INDEPENDENCE DAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.