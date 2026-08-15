ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ
ଖୋରଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ । ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ।
Published : August 15, 2026 at 8:15 PM IST
ଖୋରଧା/ଗଞ୍ଜାମ /ପୁରୀ/ଭଦ୍ରକ: ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଖୋରଧାର ବିଜେବି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ମିଳିତ ପରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ଦେଶର ବୀର ଶହିଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସହ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହି ସମାରୋହର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିଲେ ।ଚଳିତ ପରେଡ଼ରେ ଆଇଟିବିପି , ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଏନସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୫୬ଟି ଟ୍ରୁପ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସାମରିକ କୌଶଳ ଓ ପରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ଗଞ୍ଜାମ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ଠାରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ପରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟରେ ମହାନ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି.କିର୍ତ୍ତିୱାସନ୍, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବିଶିଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ପୁରୀ:
ପୁରୀର ତାଳବଣିଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଠାରେ ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯୋଗଦାନ କରି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ୪୮ଟି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ପରେଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ହୋମଗାର୍ଡ ବାହିନୀ, ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ତଥା ସ୍କୁଲର ଏନସିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସ୍କାଉଟ୍ସ ଓ ଗାଇଡ଼୍ସ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା,ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପରେଡ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସାମିଲ ଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଥିଲେ," ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ । ଏନଜିଟି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ବିମାନବନ୍ଦର ରୂପରେଖ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମିକକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି । ଚିଲିକାକୁ ଆହୁରି ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଶହ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ।
ଭଦ୍ରକ:
ଭଦ୍ରକ ସ୍ଵୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭଦ୍ରକର ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ । ଭଦ୍ରକ ମାଟି ହେଉଛି ବୀର ଓ ସହିଦମାନଙ୍କ ମାଟି । ଏହି ବୀର ସହିଦମାନଙ୍କ ମାଟିକୁ ନମନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । କାନ୍ତ କବି ଲଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ, ଡ. ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ କଥା କହି ଯୁବପିଢୀମାନେ ଆଗକୁ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ ସେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା/ଗଞ୍ଜାମ /ପୁରୀ/ଭଦ୍ରକ