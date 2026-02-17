ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦୈନିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1 ଲକ୍ଷ ଲିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ସମ୍ବଲପୁର ଓ ହୀରାକୁଦରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଜଳ ସେଚନ ସୁବିଧା ସହ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ସହ ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଲାଭବାନ ହେବେ ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।

DISHA COMMITTEE MEETING
ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦିସା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 17, 2026 at 7:57 PM IST

District Development and Monitoring Committee Meeting ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମ୍ବଲପୁର ଡିଆରଡିଏ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି (ଦିସା) (DISHA) ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି l କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଶିକ୍ଷା କୃଷି, ଜଳ ସେଚନ, ଗମନାଗମନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା ।


ଏହି ବୈଠକରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଆମଦାନୀର ରାହା, କୃଷି ଓ ଜଳ ସେଚନ ପାଇଁ ନିରବିଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା କିପରି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଚାଷୀ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଭାବେ ଗୋଲମରିଚ ଓ କଫି ଚାଷ ଉପରେ ମନୋନିବେଶ ଦେବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀକୁ ନୂତନ ସବ-ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ଓ ସବ-ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡିକରେ ଅପଗ୍ରେଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି l



ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ ଏହି ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ଓ ହୀରାକୁଦରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଜଳ ସେଚନ ସୁବିଧା ସହ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ସହ ଚାଷୀ ମାନେ କେମିତି ତୈଳ ଜାତୀୟ, ଡାଲି ଜାତୀୟ କୃଷିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛୁ l ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ନିରବିଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ l ଏହା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଯେମିତି କି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ଭଲ ସଡ଼କ ତଥା ବ୍ରିଜ ନାହିଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବୁ l ସବୁ ଗାଁକୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି l ଏହା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡିକ ରେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର ହେବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ତଥା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।"


ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବୈଠକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ପିଏଚଡି ପଡିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳାର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଏମସିଏଲ ସିଏମଡି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଲାଗିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ଗୁଡିକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ସହଯୋଗ ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏମସିଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ 100ଟି ଗାଈ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା l

ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ l ଆଜି କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଓ ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି l ଏମସିଏଲର ସିଏସଆର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବସିଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପଶୁ ପାଳନ ପାଇଁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ 1000 ଗୋଦାନ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦୈନିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ 1 ଲକ୍ଷ ଲିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି l ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବଢିଲେ ଚାଷୀ ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ହେବେ l ଏଠାରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ରହିଛି, ଯାହା ମସ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ବେସ ସହାୟକ ଅଟେ l ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସହ ପନିପରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଡାଲି, ଫଳ ସହ ଫୁଲ ଚାଷ କଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ମାନେ ବେଶ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେବା ସହ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବ l ଚାଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଛି l ସେହି ଯୋଜନା ଗୁଡିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ l"




ଏହାସହ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଟି ନୂତନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ସେହିପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନିଗମ ଲିମିଟେଟର ସିଏସଆର ଫଣ୍ଡରୁ ବିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ 31 ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ଓ ବ୍ୟାଟରୀ ଚଳିତ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା l

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଥମ କୌଶଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର: 40ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଜାପାନ ଯିବେ 13 ଜଣ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

