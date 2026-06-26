ବିନା ଋଣରେ ଘର ସିଲ୍ ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ: ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦେଶ, ଖୋଲିଲା ଘରର ସିଲ୍
ଗୌଡ଼ପାଲି ଫାଣ୍ଡିର ପୋଲିସ, ଗୌଡ଼ପାଲି ଆରଆଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଲ୍ କଟା ଯାଇଥିଲା l ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ l ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହ ଜୁଶମନ ରାଣା
Published : June 26, 2026 at 6:23 PM IST
SAMBALPUR LOAN ISSUE HOUSE SEIZED, ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକ କୁସୁଲି ମୌଜାର ଗୌଡ଼ପାଲି ଗାଁ ଗୌତମଟିକ୍ରାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ପଧାନ ଋଣ ନନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ଘଟଣା l ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦେଶକ୍ରମେ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ଘରର ସିଲ୍ ଖୋଲା ଯାଇଛି l ଆଜି ଜମନକିରା ତହସିଲଦାର ପ୍ରବୀଣା ବିଲୁଙ୍ଗଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି l ଗୌଡ଼ପାଲି ଫାଣ୍ଡିର ପୋଲିସ, ଗୌଡ଼ପାଲି ଆରଆଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଲ୍ କଟା ଯାଇଥିଲା l ତେବେ ଏଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ l
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଏହି ଘଟଣାର ଆଉ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଋଣ ନେଇଥିବା ସମୟ ରେ ଏହି ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମତ୍ତି ଭାବେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଏହି ଘରଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ମଡଗେଜ ରହିଛି l ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛି l ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଋଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ଆଉଥରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି," ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମେନକିରା ବ୍ଲକ/ତହସିଲର କୁସୁଲି ମୌଜା ଗୌଡ଼ପାଲି ଗୌତମଟିକରା ର ଧନଞ୍ଜୟ ପଧାନ ଋଣ ନେଇନଥିବା ସତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗତ 05-06-2026ରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦେଶକ୍ରମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଜ୍ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା l ତେବେ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ କରିନଥିବା ସତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା l
ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ଘରଠାରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ ଗତ 05-06-2026 ତାରିଖରୁ ଘରକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା l ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅର୍ଡର ନମ୍ବର 6986 Dt-23-12-2025 କ୍ରମେ SARFAESI -ACT-2002 ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା l ତେବେ ନୋଟିସରେ ଋଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାନରେ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ନାଁ ବଦଳରେ ଥିଲା ପ୍ରସନ୍ନ ପଧାନ (ପୁଅ ସୁଦୀପ୍ତ ପଧାନ)ଙ୍କ ନାଁ l ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଋଣ ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ଋଣ ନେବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ପଧାନଙ୍କ ପୁଅ ସୁଦୀପ୍ତ ପଧାନ l ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ଏହି ଘର ଡିହର ପଟ୍ଟା 1997 ମସିହାରୁ ଥିବା ବେଳେ ବିନା କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା l ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇନଥିଲା l ଏପରି କି ଆରଆଇ ଜରିଆରେ ଜମି ଡିମାରକେସନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରାଯାଇନଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମ୍ପର୍କୀୟ ନେଲେ ଋଣ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଘରେ ତାଲା ପକାଇଲା ବ୍ୟାଙ୍କ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ: ଜେଲ୍ ଗଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର