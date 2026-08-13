ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ୩୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସହର ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇଁ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟାତି ନାୟକ
Published : August 13, 2026 at 5:31 PM IST
Baleshwar Waterlogging ବାଲେଶ୍ବର: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତି । ସହର ସାରା ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏପଟେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳକା ଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ସମସ୍ତ ଲାଇନ ବିଭାଗକୁ ସଜାଗ କରାଯାଇଛି ।
ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ସେହିପରି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରି ଆଗୁଆ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରଯାଇଛି । ସହରର ବାଲିଆ ନୂଆସାହି ଛକରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ନେଇ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୁର ବିକାଶ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
୩୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା । ବାହାନଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି ୨୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବସ୍ତାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୬୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ରେମୁଣାରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ୩୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହାସହ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ଲକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୁର ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ମୁଁ ନିଜେ ବି ପରିଦର୍ଶନ କରିବି । ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଏନେଇ ସବୁ ବିଭାଗ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି । ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ରେମୁଣା ଓ ବସ୍ତାର ବି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ODRAF ଟିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଚାନ୍ଦିପୁରରେ NDRF ଟିମ୍ ଅଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ।"
ବନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା SOPକୁ ବାଲେଶ୍ବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଚାଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆସୁଥିବାରୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତା'ର ଆକଳନ କରିକି SRCକୁ ପଠାଯିବ ।
ସହର ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇଁ DPR:
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନୂଆସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡ୍ରେନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ହେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କରାଯିବ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁ ପାଣି ନୂଆସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଛି, ସେ ପାଣି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଳବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ବି ଦାବି ଥିଲା । "ଆମେ IIT ଖଡ଼ଗପୁର କିମ୍ବା IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବି ଡାକିବୁ । ନୂଆସାହିର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନେଇ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଣନୀତି କରୁଛୁ ।" ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର