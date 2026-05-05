ଏଣିକି ଚିଲିକାରେ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ

ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ବାରମ୍ବାର ଡଙ୍ଗା ଫସିଯାଉଥିବା ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସୁଛି । ଜବଲପୁର ବୋଟ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଚେତିଛି ପ୍ରଶାସନ । ରିପୋର୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଥିବା ଡଙ୍ଗା
ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଥିବା ଡଙ୍ଗା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 5, 2026 at 7:34 AM IST

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ନୌକା ଚାଳନା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଓଡିଶା ନୌକା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବୋଟ, ନୌକା, ଡଙ୍ଗା ନିୟମ ୨୦୦୪ କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପକ୍ଷରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଅଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ କାଳବୈଶାଖୀ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଘଟୁଛି । ଏହି ସମୟରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଡଙ୍ଗା /ବୋଟ୍ ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ।

ଚିଲିକାରେ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଚିଲିକାରେ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଚିଲିକାରେ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଣିକି ଡଙ୍ଗା ମାଲିକ ମାନେ ଚିକିକା ହ୍ରଦରେ ଡଙ୍ଗା /ବୋଟ୍ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଜ୍ୟାକେଟ ଯୋଗାଇବେ । ଏହା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଡଙ୍ଗାରେ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଡଙ୍ଗା/ବୋଟ୍ ର ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷମତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ କୌଣସି ମତେ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହି ନିୟମକୁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ବୋଟ /ଡଙ୍ଗା/ନୌକା ନିୟମ ୨୦୦୪ ବୋଟ୍ ମାଲିକ ମାନେ ସତର୍କତା ଓ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପାଳନ କରିବେ । ଏହି ନିୟମ ଉଲଂଘନ ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଲେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ବୋଟ ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ରଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଓଡିଶା ବୋଟ୍ ନିୟମ ୨୦୦୪ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାଳିଜାଇ ମୋଟର ବୋଟ ସଂଘ ସଭାପତି, ବାଲୁଗାଁ , ମା କାଳିଜାଈ ମୋଟର ବୋଟ ମାଲିକ ସଂଘ -ବଡକୂଳ ଏବଂ ମା" କାଳୀଯାଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ- ବଡକୂଳ ତଥା ସର୍ବ ସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଜବଲପୁର ବୋଟ୍‌ ବୁଡି ଘଟଣାରେ ଏବେବି 6 ନିଖୋଜ

ନିକଟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜବଲପୁରର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମରେ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ 28 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେବି ଛଅ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଜବଲପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ରିସର୍ଟ ଆୟୋଜନ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜଳକ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

CHILIKA BOAT SAFETY GUIDELINES
CHILLIKA LAKE TOURISM
LIFE JACKET FOR TOURIST IN CHILLIKA
ଚିଲିକାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ
LIFE JACKET CHILLIKA LAKE

