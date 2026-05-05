ଏଣିକି ଚିଲିକାରେ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ବାରମ୍ବାର ଡଙ୍ଗା ଫସିଯାଉଥିବା ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସୁଛି । ଜବଲପୁର ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଚେତିଛି ପ୍ରଶାସନ । ରିପୋର୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : May 5, 2026 at 7:34 AM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ନୌକା ଚାଳନା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଓଡିଶା ନୌକା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବୋଟ, ନୌକା, ଡଙ୍ଗା ନିୟମ ୨୦୦୪ କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପକ୍ଷରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଅଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ କାଳବୈଶାଖୀ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଘଟୁଛି । ଏହି ସମୟରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଡଙ୍ଗା /ବୋଟ୍ ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ।
ଚିଲିକାରେ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଣିକି ଡଙ୍ଗା ମାଲିକ ମାନେ ଚିକିକା ହ୍ରଦରେ ଡଙ୍ଗା /ବୋଟ୍ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଜ୍ୟାକେଟ ଯୋଗାଇବେ । ଏହା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଡଙ୍ଗାରେ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଡଙ୍ଗା/ବୋଟ୍ ର ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷମତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ କୌଣସି ମତେ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହି ନିୟମକୁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ବୋଟ /ଡଙ୍ଗା/ନୌକା ନିୟମ ୨୦୦୪ ବୋଟ୍ ମାଲିକ ମାନେ ସତର୍କତା ଓ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପାଳନ କରିବେ । ଏହି ନିୟମ ଉଲଂଘନ ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଲେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ବୋଟ ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ରଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଓଡିଶା ବୋଟ୍ ନିୟମ ୨୦୦୪ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାଳିଜାଇ ମୋଟର ବୋଟ ସଂଘ ସଭାପତି, ବାଲୁଗାଁ , ମା କାଳିଜାଈ ମୋଟର ବୋଟ ମାଲିକ ସଂଘ -ବଡକୂଳ ଏବଂ ମା" କାଳୀଯାଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ- ବଡକୂଳ ତଥା ସର୍ବ ସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଜବଲପୁର ବୋଟ୍ ବୁଡି ଘଟଣାରେ ଏବେବି 6 ନିଖୋଜ
ନିକଟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜବଲପୁରର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମରେ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ 28 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେବି ଛଅ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଜବଲପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ରିସର୍ଟ ଆୟୋଜନ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜଳକ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
