ମା'ଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହି ନପାରି ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ! ଶେଷ ମେସେଜରେ ଲେଖିଲେ...
ନିଜ ପିଲା ଟିକିଏ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବାପା ମା' ସହିପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଅ, ନିଜ ମା' ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଦେଖି ସହିପାରିଲେନି । ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି ।
Published : October 25, 2025 at 6:00 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ମା'ଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ମା'ଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହି ନପାରି ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୁର୍ଲାରେ । ଗତ 22 ତାରିଖ ରାତିରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ବୁର୍ଲା ପାଓ୍ବାର କେନାଲକୁ ଡେଇଁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ ଚିପିଲିମା ପାଓ୍ଵାର ହାଉସ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୌରବ ସମ୍ବିତ ତ୍ରିପାଠୀ (24) । ତେବେ ନିଖୋଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମା’ଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଭାବବିହ୍ବଳ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ ସମ୍ବିତ ।
ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମା' କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପରି ଦୂରାରୋଗ୍ୟରେ ପିଡୀତ ଥିବାରୁ ସୌରଭ ସମ୍ବିତ ବୁର୍ଲା ଭିମସାର ମେଡିକାଲ ରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଉ ଥିଲେ । ତେବେ ସେ ମା'ଙ୍କ ରୋଗର କଷ୍ଟ ସହ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନପାରି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମେସେଜରୁ ଜଣାପଡିଛି ।
ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯୁବକ ସୌରଭ ସମ୍ବିତ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଶବ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ଶବକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି l ଏନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ UD କେସ ନମ୍ବର 777ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବୁର୍ଲା SDPO ବାଲେଶ୍ୱର ଗିଦ୍ଦି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ବୁର୍ଲା SDPO ବାଲେଶ୍ୱର ଗିଦ୍ଦିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, "ଯୁବକ ଜଣକ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅଟନ୍ତି l ସେ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ଚିକତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ l ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବାପା ମା'ଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ l ସେ ଭଲ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି l ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ପ୍ରିଲିମରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ, ଭାଇଭାରେ କଟି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l ସେ ଏଠାରେ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିଲେ l ତେବେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ନ ହେବାରୁ କାଳେ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ସେ ଏନେଇ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ବୋଧେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ଥିଲେ l ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇ ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ l ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଓ ଗତ 22 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଏକ ମେସେଜ କରି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ 'ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତୁମର ଦୁଃଖ ମୁଁ ଦେଖି ପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ମୋର ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ଏହି ଜାଗାରେ ଅଛି ଏହାର ପାସୱାର୍ଡ ଏମିତି ରହିଛି' କହି ମେସେଜ କରିଥିଲେ l
ଏମତି କହି ସେ ମେଡିକାଲରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କେନାଲ ଆଡକୁ ଆସିଥିବା ଆମେ ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖିଛୁ l ଏହା ପରେ 22 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ନଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଫୋନକୁ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଛାଡି ଦେଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଥିବା ମେସେଜ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ l"
"ଏନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଏକ ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଥିଲା l ଏହା ପରେ ପୋଲିସ 24 ତାରିଖ ସକାଳୁ କେନାଲରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରଂଭ କରିଥିଲେ l ତେବେ ଗତକାଲି କିଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା l ଆଜି ସକାଳୁ ଚିପିଲିମା ପାୱାର ହାଉସ କେନାଲ ପାଖରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି," ବୋଲି ବୁର୍ଲା SDPO ବାଲେଶ୍ୱର ଗିଦ୍ଦି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର