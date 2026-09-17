ପ୍ରଥମେ ଅଭ୍ୟାସ, ଏବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ...ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ବଦଳରେ କ୍ୟାସ ବକ୍ସକୁ ଫେରିବା ଲାଗି ବେପାରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିବା ପରେ ଏବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଦିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଅନେକ ଦୋକାନୀ କ୍ୟୁଆର କୋଡ଼ ଉଠାଇ ଦେଲେଣି। ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : September 17, 2026 at 8:30 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ପ୍ରଥମେ ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ.. ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଛି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଦୁଇ ହଜାର ଟପିଲେ ଦେବାକୁ ହେବ ଚାର୍ଜ। ପ୍ରଥମେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ନାରା ଦିଆଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପରେ ଏବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବା ନିୟମକୁ ନେଇ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲେଣି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଦୋକାନୀ ଏ ଖବର ପାଇ ସେମାନଙ୍କ ୟୁପିଆଇ କୋଡ୍ ଉଠାଇ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
୨୦୧୫-୧୬ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ନାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର(CSC) ଗୁଡିକୁ ଏହାର ଟ୍ରାଏଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ ବେଳେ କ୍ୟାସ ଲେସ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। ସେବଠାରୁ ଆଜିଯାଏ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ନୋ ପର୍ସ, ନୋ କ୍ୟାସର ଡାକରାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ପାଖରେ କ୍ୟାସ ରଖିବାରେ ଅବହେଳା କଲେ । ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଇଲେ। ଚା' ଦୋକାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ଦୋକାନ ଯାଏ ସବୁଠି ସେମାନଙ୍କର କୋଡ଼ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ।
ସମସ୍ତେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଯିବା ପରେ ଏବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଦିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଅନେକ ଦୋକାନୀ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟୁଆର କୋଡ଼ ଉଠାଇ ଦେଲେଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ, କିମ୍ବା ସେ ଚାର୍ଜ କିଏ ଦେବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥିବା ବେଳେ ମାସିକ ୨୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ଼୍ଟ ପାଇଁ ୦.୪% ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଟାରିଫ ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନୀମାନେ କ୍ୟାସ ବାକ୍ସ ରଖିବା ବଦଳରେ ଯେଉଁ ୟୁପିଆଇର ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ତାହାକୁ ହଠାଇ ପୁଣି କ୍ୟାସ ବକ୍ସକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ।
ପୁଣି ସେଇ କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ
୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝୁମ୍ପୁଡି ହୋଟେଲ କରି ପରିବାର ପୋଷୁଥିବା ହୋଟେଲ ମାଲିକ ମାନସୀ ଦାସ । ୟୁପିଆଇ ଚାର୍ଜ ବାବଦରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି,"ମୋର ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହୋଟେଲ୍। କରୋନା ପରଠାରୁ ୟୁପିଆଇର ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଆଣିକି ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ପାଖରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ । ସେଇଟା ଆମକୁ ଯେ କେତେ କ୍ଷତି ହେବ ତାହା ଆମେ ଏବେଠାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲୁଣି। ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପରେ ଯେଉଁ ୨୦୦୧ ଟଙ୍କା ହେବ, ସେଇଥିରେ ୮ ଟଙ୍କା କଟିବ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମିଲ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ଲୋକ କମିଯିବେ । ତେଣୁ ପୁଣି ସେଇ କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ସାରା ମାତ୍ର ୩୦୦ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ସରେ ପଡ଼ିଛି। ବାକି ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଟିଏମରୁ ୧୦ଥର ପରେ ଉଠାଇଲେ ଟଙ୍କା କଟିବ। ସେପଟରୁ ବି ଟେନସନ୍ ଏପଟରୁ ବି ଟେନସନ୍। "
୯୯% ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହାଇଦର ଖାନ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କ୍ୟାସ୍ କାରବାର ଗତ ୬ ବର୍ଷ ହେଲା ଭୁଲି ଗଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୯୯% ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଖବର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।"
ପରୋକ୍ଷରେ ଗ୍ରାହକ ଉପରେ ବୋଝ ଲଦି ହେଇଯିବ
ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁପିଆଇ ଚାର୍ଜ ବାବଦରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ନଥିବା ବେଳେ ଜିଏସଟି ଓକିଲ ବେଣୁଧର ରାଉଳ କହିଛନ୍ତି," ଅକ୍ଟୋବର ପାଖରୁ ୟୁପିଆଇ ଉପରେ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଠିକ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଯେ କଣ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ବିକ୍ରେତା ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, ସିଏ ତା ହାତରୁ ଦବନି। ସିଏ ଜିଏସଟି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାର୍ଜେସ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେସ୍ ଦେଉଛି । ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଗ୍ରାହକ ପାଖରୁ ନେବ। ତା ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷରେ ଗ୍ରାହକ ଉପରେ ବୋଝ ଲଦି ହେଇଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ UPI ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ; ଭକ୍ତ କହିଲେ, 'ବେପାରୀ ସରକାର’ଙ୍କ ନୀତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ MDR ଓ UPI ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡିଛନ୍ତି କି ? ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ବୁଝନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଗଣିତ