ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ: ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଚେତାବନୀ!
ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଘୋଷଣାରେ କିଏ ଖୁସି ଆଉ କିଏ ନିରାଶ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 15, 2026 at 9:56 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା, ୬ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍କ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦାବି । ୨୦ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ଚାକିରି ପରେ ବି ମିଳୁନି ପଦୋନ୍ନତି । ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବେ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ।
ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଆବାହକ ସୁନୀଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି, ଛଅ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରି ଛଅଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍କ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଠିକା ଚାକିରି ସମୟକୁ ଗଣନା କରି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଥିବାବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ନ୍ୟାୟ କରାଯାଉନାହିଁ । କେବଳ ଦରମା ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ୨୦ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଂଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ସଂଘର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି । ଏହାସହ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି । ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା କମିଟି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶାନୁରୂପ ସମାଧାନ ମିଳିନାହିଁ । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଦାବି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ଶେଷଦେବ ଯଜ୍ଞକାମ ଦେଓ । ତେବେ ସଂଘର ସଭାପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ୯୪ଟି ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଦୂରନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡ୍ରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ । ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି । ପ୍ରଥମତଃ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଛଅ ବର୍ଷର ଠିକା ଚାକିରି ସମୟକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରି ଛଅଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍କ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।
ସଂଘର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରି ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ନ୍ୟାୟ କରାଯାଉନାହିଁ । ଏହି ଦୁଇଟି ଦାବିକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତଥା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଅଣଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବୀ ସମୂହର ଅନୁଶୀଳନ ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗଦ୍ୱୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ୧୫ଟି ସୁପାରିଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-
- ୨୦୧୩ ସରକାରୀ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟର ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ୧୯୪ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଦାନଭୁକ୍ତ କରିବା ।
- ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ କଳା, ସଂଗୀତ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ୧୬ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ।
- ୬ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରି ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ନିୟମିତ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ TGT ଓ PET ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ।
- ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ପଦୋନ୍ନତି କରିବା ।
- ୨୦୧୬ରୁ ୨୦୧୮ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ।
- ପ୍ରଥମା ଓ ମଧ୍ୟମା ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ।
- ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାକିରୀ କରିଥିବା କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ Trained Graduate (TG) ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ସାରଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ।
- ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟମା ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ମୁତୟନ କରିବା ।
- ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାଗରେ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ।
- ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ (ସ୍କିମାଟିକ୍)ଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ।
- ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଆବାସିକ ଛାତ୍ରାବାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ।
- ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ନିୟମିତ ଦରମା ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ।
- ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ।
- ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ TGT ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଚାକିରିର ଗଣତି ଓ ବେତନର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ।
- ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ AI ଓ Robotics ପରୀକ୍ଷାଗାର ଖୋଲିବା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ କମିଟିର ୧୫ ସୁପାରିଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର