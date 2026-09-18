ETV Bharat / state

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅସମ୍ମାନିତ ଅଭିଯୋଗ: ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ

ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ବିଭାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Allegation of disrespect by the Rural Development Department's Superintending Engineer: Rajnagar MLA stages a sit-in protest during the meeting.
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅସମ୍ମାନିତ ଅଭିଯୋଗ: ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2026 at 11:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

MLA protest in Zilla Parishad meeting, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଷଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ନବମ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ । ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନମାନି ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରତିବାଦରେ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସଭାକକ୍ଷରେ ତଳେ ବସିଲେ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ । ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହୋଇନଥିବା ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଚିଠାରେ କାମ ହେଉଛି, ହେଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ କଥାରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠିରେ କାମ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ତଳେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ।

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅସମ୍ମାନିତ ଅଭିଯୋଗ: ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ କୁହନ୍ତି,"ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କିଛି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଦେଇଛି । ସେ ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ; ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକାର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ରହିଛି । ​କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବା ଫଳରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲି, ଯେ ଗତ ୧୦ ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଯେ ଥିଲେ, ସେ ଫଳକ ନିର୍ମାଣ କରି ସବୁ ରେଡି କଲା ବେଳେ ପୁଣି ରାତିରେ ମୋତେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କାଲି ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରିଦବୁ ଆଉ ଆମେ ମେଲ୍ କରୁଛୁ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଉପରେ ଆପଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ମୋତେ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ମିଳିଛି, ସେ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍‌କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ମୋ ଭୋଟିଂରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହଉଛି । ସେ RD ରାସ୍ତା ହେଉ, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଭୋଟିଂରେ, ବିଧାନସଭାରେ ମୋ ହାତ ଟେକିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଶୁଭ ଦେବା ବା ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ମୋର ଅଧିକାର, ମୋ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ସେଇଟା । ଆପଣ ସେଇଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ମେଲ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ମୋସନ୍ ଆଣିବି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ । ​ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ମୋତେ ଆଉ ସେ ମେଲ୍ କଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଭ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ । ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି । ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ସେ ଯେ ସୁପରିନ୍‌ଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରିଭିଲେଜ୍, ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର୍ ୪୭, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ ।"

ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, ଯେତେବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମିଟିଂର ମୂଲ୍ୟ କଣ? ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ପ୍ରଗତି ମିଟିଂ ଡାକୁଛନ୍ତି, DRDA ମିଟିଂ ଡାକୁଛି, ଦିଶା ମିଟିଂ ଡକାହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂ ଡକାହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ୍ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ରହୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ କାମ ଆଗେଇବ କେମିତି ? ​ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ, ରାସ୍ତା ଏକଦମ୍ ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି । ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ବୁଲୁଥିବେ, ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଖାଲଖମା ହେଇଗଲାଣି । ଟେଣ୍ଡର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସରକାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ୪୮%, ୫୨ % ଲେସ୍ ଆସୁଛି । ଗୋଟେ କାମରେ ଯେତେବେଳେ ୫୨%, ୪୮ % ଲେସ୍ ଆସିବ, କାମର କ୍ଵାଲିଟି କେମିତି ହେବ, କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ହେବ । କାମ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, କାମ ହେଉ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ପୂରା ସ୍ଥାଣୁତା ଆସିଗଲାଣି । ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ସରକାରୀ ଦଳର ତିନି ଜଣ ସାଂସଦ କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା । ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେ ବିକାଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କେମିତି ? ଡେଭଲପ୍‌ମେଣ୍ଟ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ହେବ କେମିତି, ଯଦି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାଲୁମ୍ ନାହିଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ । ​ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ୍‌ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବ ନାହିଁ । ଏବଂ କହିଲେ SE ଯୋଉ ଭୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର, ଯାହାର ପରିସରଭୁକ୍ତରେ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହା କରାଯିବ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ ।"


"​ସେକଥା ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇପାରିବେ । ସେକଥା ମୁଁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, ସେ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ । ଲ' ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ସିଚୁଏସନ୍‌କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର, SPଙ୍କର ।​ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି, ବିକାଶ କାମରେ, ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ୍‌ ହୋଇକି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ନ ରହିବୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏ ହଉଛି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ" ବୋଲି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଅଧାପନ୍ତରିଆ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୋଜନା: ଠିକାଦାର ମାରିଲେଣି ଛୁ, ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭିତରକନିକାରେ ବଢୁଛି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଏବର୍ଷ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ୧,୪୮୩ଟି ପକ୍ଷୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

ଧାରଣାରେ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ
RAJNAGAR MLA PROTEST
ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ
RAJNAGAR MLA DHRUBA SAHU
MLA PROTEST ZILLA PARISHAD MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.