ଗାଁ ଲୋକ ସହ ବିବାଦ: କାନ୍ଧ ଦେଲେନି ଆତ୍ମୀୟସ୍ବଜନ, ତିନି ଦିନ ଘରେ ପଡି ରହିଲା ମୃତଦେହ
ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ଗାଁଲୋକେ । ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ହେଲା ସତ୍କାର । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : August 21, 2026 at 4:41 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବିବାଦ ପାଇଁ 3 ଦିନ ଘରେ ପଡିରହିଲା ମୃତଦେହ । କାନ୍ଧ ଦେଲେନି ଗାଁଲୋକେ, ଚାହିଁଲେନି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ବଜନ । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ବି ହୋଇପାରିଲାନି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର । ଶେଷରେ ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି । ଏହିପରି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ତାଳଚୁଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀରଭଞ୍ଜପୁର ଗାଁରେ । ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର ହୋଇପାରୁନଥିଲା ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର (ଅଗଷ୍ଟ 18) ବୀରଭଞ୍ଜପୁର ଗାଁର ସବିତା ଶାସମଲ ଘରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ସବିତାଙ୍କ ପରିବାରର ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର କରାଇ ଦେଇନଥିବା ମୃତ ସବିତାଙ୍କ ବୋହୂ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ମୃତଦେହକୁ ଜଗି ବସିଥିଲେ ବୋହୂ:
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମୃତକଙ୍କ ବୋହୂ ଭବାନୀ ସାଶମଲ୍ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାଢେ 12ଟା ବେଳେ ବିଲରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଶାଶୁ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ଗାଁଲୋକେ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦାୟୀ କଲେ । ଏପରିକି ଗାଁଁ ମୁଖିଆ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ ସେଠାରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ । କେହି ସାହାଯ୍ୟ ନକରିବାରୁ ନଖାଇ ନପିଇ 3 ଦିନ ହେଲା ମୃତଦେହକୁ ଜଗି ରହିଛି ।’
ତାଳଚୁଆ ଆଇଆଇସି ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ସାହାଣୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଗାଁଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି ।
ଜମିକୁ ନେଇ ଥିଲା ବିବାଦ:
ଜମିକୁ ନେଇ ମୃତ ସବିତା ଓ ଗାଁଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର କରାଇ ଦେଉନଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇ ଭାସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ, ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ଗଛରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ
ପ୍ରେମିକ ଘରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେମିକାର ମୃତଦେହ; ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ପରିବାର, ଯୁବକ ଗିରଫ
କରଞ୍ଜିଆ ନେଢୁଆପାଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ: ତିନି ଜଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ଦନ୍ତା, ଆକ୍ରମଣରେ ୫ ବର୍ଷ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା