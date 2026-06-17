ଖେଇକୁ ନେଇ ବିବାଦ: ରଥ କାମ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କଲେ ତିନି ରଥର ବିଶ୍ବକର୍ମା ମହାରଣା
ସ୍ବତ୍ଵଲିପି ଆଧାରରେ ମହାରଣାଙ୍କ ଖେଇକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ବିବାଦ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ବିବାଦର ହେଲା ସମାଧାନ । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 17, 2026 at 3:38 PM IST
DISPUTE OVER KHEI, ପୁରୀ : ଖେଇକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ରଥ କାମ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କଲେ ତିନି ରଥର ବିଶ୍ବକର୍ମା ମହାରଣା । ସତ୍ଵଲିପି ଆଧାରରେ ମହାରଣାଙ୍କ ଖେଇକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ବିବାଦ । ଚିରଟ କାଠ ଖେଇକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି । ତେବେ ପୂର୍ବ ଭଳି ମହାରଣାମାନେ ରଥର ବଳକା କାଠକୁ ଖେଇ ତଥା ପ୍ରାପ୍ୟ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚୋନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ଏହା ପରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ବତ୍ଵଲିପି ଅନୁଯାୟୀ ୪ ଫୁଟ୍ ରୁ କମ୍ ବଳକା କାଠ ସେମାନେ ଖେଇ ବା ପ୍ରାପ୍ୟ ହିସାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ନନେବାକୁ ବାରଣ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି । ଯାହାକି ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ସ୍ବତ୍ବଲିପି ଅନୁସାରେ ୪ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଥିବା କାଠ ମହାରଣାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ । ଏହି କାଠ ବିକ୍ରିରୁ ଆମର ଆୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନେବାରେ କଟକଣା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକଲା ଯାଏ ରଥ କାମ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଆମ ଦାବି ରଖିଥିବାରୁ ପୁଣି ଆମେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ।
ନୋଟିସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅବଧିରେ ୪ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବ ଓ ୩ ଫୁଟ୍ ଗୋଲେଇରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ଗୋଟା କାଠ ଓ ସାଇଜ କାଠ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବିନିମୟରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ । ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅବଧିରେ ୪ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବ ଓ ୩ ଫୁଟ୍ ଗୋଲେଇରୁ କମ୍ ମାପର କାଠ ମହାରଣାମାନେ ଇଛା କଲେ ପ୍ରାପ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ବିନିମୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବେ । ତେବେ ପ୍ରାପ୍ୟ କାଠ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ରଥ ତତ୍ତ୍ୱବଧାରକ ଓ ରଥ କାଠ ଅମିନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ୍: ତିନି ରଥର ଉଠିଲା ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ ଫ୍ରେମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ୍: ଚଉଦ ନାହାକା ବୁଲିବା ପାଇଁ ତିନିରଥ ଦଣ୍ଡାରେ ଖଦୀଓରା ସେଟିଂ ଶେଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ