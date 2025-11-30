ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛିଣ୍ଡୁନାହିଁ ଅଙ୍କ, ପେଶି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ
ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଦିନ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ସୋମବାର ଠାରୁ ପୁଣି ହୋଇପାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା l
Published : November 30, 2025 at 10:39 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମିଲରମାନେ ଧାନ ନନେବାରୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିଲା ନାହିଁ l ଫଳରେ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଦିନ ଏଭଳି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ଏହାଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେଲେ ଚାଷୀ l ତେବେ ଆଜି ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଉଠିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ସମାଧାନ ନକଲେ ଚାଷୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଗତକାଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ l ଆଜି (ଶନିବାର) ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠେଇଥିଲା, ତେବେ ରାତି ସାଢେ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବୋଝେଇ ଗାଡି ମିଲ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରୁନଥିଲା l ତେଣୁ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା l ଶେଷରେ ବହୁତ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ରାତି 9 ଟାରେ ମିଲ କୁ ଚାଷୀର ଧାନ ପଶିଥିଲା l ତେବେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ରେ ରହିଛି l କାରଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମିଲର ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଛିଣ୍ଡି ନାହିଁ l କାରଣ ମିଲର ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଶୀତ କାକର ରାତିରେ ଚାଷୀ ଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଜି ଧାନ ମିଲ ରେ ଅନଲୋଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ କୌଣସି ମିଲର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ନାହାଁନ୍ତି କି ସରକାର ମିଲର ଙ୍କ କୌଣସି ଦାବୀ ମାନି ନାହାଁନ୍ତି ତେଣୁ ଆଗକୁ ମାନେ ସୋମବାର ଦିନରୁ ଆଉ ଚାଷୀ ଙ୍କ ଧାନ ମିଲ ରେ ପୁରେଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମିଲର କହିଛନ୍ତି l
ସମସ୍ୟା ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମ୍ୱନ୍ମୟ ସମିତିର ଆବାହକ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଇତିହାସରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଦିନ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ବି ହୋଇନଥିଲା l ସେମିତି ବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 5 ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ l ତେଣୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରିହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେ ସୁଧାର ଆଣିବାର ଅଛି l"
ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସୁବୋଧ ହୋତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ମିଲର ସଂଘର ଚାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଲର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ମିଲ୍ ଭିତରକୁ ପୁରାଉ ନଥିଲେ, ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚାପରେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ମିଲ୍ ରେ ଅନଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର