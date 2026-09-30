ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ: ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବଏଲର୍ସ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଗିରଫ୍
ସମ୍ବଲପୁର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବଏଲର୍ସର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ବୈଧ ଆୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୨୪୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : September 30, 2026 at 7:21 PM IST
SAMBALPUR VIGILANCE ARREST, ସମ୍ବଲପୁର: ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବଏଲର୍ସର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିଜର ବୈଧ ଆୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୨୪୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଯାହାର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ହିସାବ ସେ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ କେସ୍ ନଂ-୧୮ (ତାରିଖ: ୩୦. ୦୯. ୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଉମାକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ୍ (ସଂଶୋଧିତ ୨୦୧୮) ଅଧୀନରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି । ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ବିବେଦୀ l
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉରୁ ଜବତ ଓ ଠାବ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ତଥ୍ୟ
ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ୪ଟି ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ ଓ ୧ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଛି l ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡ୍, ନନ୍ଦନ ବିହାରରେ ୨,୯୦୦ ବର୍ଗଫୁଟର ଏକ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେକ୍ସ, ପୁରୀ ବାଲିଗୁଆଳି (ତୋଟା ବେହେରା ସାହି)ରେ ୪,୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟରେ ତିନି ମହଲା କୋଠା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲୁଗାଁ (ସୁଭାଷ ମାର୍ଗ)ରେ ୪,୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟର ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ନିକଟ ବରାକୁଡ଼ାରେ (ଇଣ୍ଡସ୍ କଲେଜ୍ ନିକଟ) ୨,୪୬୦ ବର୍ଗଫୁଟର ବିଲ୍ଡିଂ, ସମ୍ବଲପୁର ଧନକଉଡ଼ା ସନ୍ ସିଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ୨,୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟର ଏକ 3-BHK ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଛି l ଏହା ସହ ୩୦ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି l ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଜଟଣୀର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ୮ଟି ପ୍ଲଟ୍, ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦ଟି ପ୍ଲଟ୍, କୁଚିଣ୍ଡାରେ ୪ଟି, ବୁର୍ଲାରେ ୩ଟି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପକଣ୍ଠରେ ୩ଟି ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ୨ଟି ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗଦ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରହିଛି- ସୁନା ୩୦୦ ଗ୍ରାମ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜମା- ୩୬.୭୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ଚାରି ଚକିଆ (ମାରୁତି XL6 Hybrid Zeta) ଏବଂ ୩ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ (Yamaha Fascino, Honda Dio, Scooty PEP) ଆଦି ରହିଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ : ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସମ୍ବଲପୁର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଓ ବଏଲର୍ସ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ୭ ଠିକଣାରେ ଚଢାଉ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ : ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପିଇଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର