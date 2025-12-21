ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା, ଫାଟକ ସାମ୍ନାରୁ ଉଠିଲାନି ମୃତଦେହ
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ମିଳୁନି କ୍ଷତିପୂରଣ । କଳିଙ୍ଗନଗର ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ମୃତଦେହ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ।
Published : December 21, 2025 at 6:24 PM IST
ଯାଜପୁର: ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ମିଳୁନି କ୍ଷତିପୂରଣ । ମୃତ୍ୟୁକୁ 18 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ମୃତଦେହ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ।ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଟାଟା ଷ୍ଟିଲର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେରେ । ମୃତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଜେମା ହାଇବ୍ରୁ, ସେ ଜଣେ ଟାଟା ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର । ହେଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ । ଏପରି କି ଗତକାଲିଠାରୁ ମୃତଦେହକୁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବହୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ । ସେପଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗୋବରଘାଟି ୧ ନମ୍ୱର କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଗାଡ଼ପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୃତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡ ହାଇବ୍ରୁଙ୍କ ଝିଅ ଜେମା ହାଇବ୍ରୁ l ତାଙ୍କ ପରିବାର ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇଁ ଜମିବାଡ଼ି ହରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଥଇଥାନ ଆଇନ୍ ଆନୁଯାୟୀ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇନାହିଁ । ତେଣୁ ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିବାର ସର୍ଭେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇ ନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ । ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଏନେଇ ମୃତ ଜେମା ହାଇବ୍ରୁଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି,"ପୁନର୍ବାସ ଥଇଥାନ ଆଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଜେମାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ସେ ବହୁବାର ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟାଟା ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା । ତେଣୁ ଆମେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ ।"
ସେପଟେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସପନ କୁମାର ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି," ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି , ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ରେଡକ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲା । ଆମେ ତାହା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବୁ । ବର୍ତ୍ତମାନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ସମ୍ମାନର ସହ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର