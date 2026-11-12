ବିଏମସିର ସିଲିଂ ଓ ଉଚ୍ଛେଦ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରତିବାଦରେ ତେଜିଲା ଅସନ୍ତୋଷ: ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା 'ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ'
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମସି) ର ବେଆଇନ ସିଲିଂ ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ ନୋଟିସକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : November 12, 2026 at 10:29 PM IST
DEMONSTRATION OF AME BHUBANESWARIA, ଭୁବନେଶ୍ବର : ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମସି) ର ବେଆଇନ ସିଲିଂ ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ ନୋଟିସକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇଛି । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି 'ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ' ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିଶାଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ତଥା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବିଶେଷକରି, ସହରର ଆବାସିକ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିଲିଂ ନୋଟିସ୍କୁ ସଂଗଠନ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛି । ଏହାସହ ଜବରଦସ୍ତ ପାଣି ସଂଯୋଗ କାଟିଦେବା ଏବଂ ବିଏମସି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ।
ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି ନେଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନଯିବାରୁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ପୁଣିଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହି ବେଆଇନ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ସଂଗଠନର ଆବାହକ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ୨୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ସହରିଆ ବା ଭୁବନେଶ୍ବରିଆ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ନାଗରିକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁର ରାଉତରାୟ, ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଏମସି ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରି ନୋଟିସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ସହରର ଆବାସିକ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିଲିଂ ନୋଟିସ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛି ସଂଗଠନ, 'ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ' ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଶାର ୨୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିଲା ୬୮ଟି ୱେ-ସାଇଡ୍ ଆମେନିଟି ସେଣ୍ଟର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସପ୍ତମ 'ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବଜାର ୨୦୨୬' ଉଦ୍ଘାଟିତ; ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାର ସମନ୍ୱୟରେ ହେବ ବିକାଶ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ; ନବରାତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର