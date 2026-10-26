ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ-ପ୍ଲାନିଂ; ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଜଳସ୍ରୋତ ଓଡିଶାକୁ ଆସିବ, ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ଆଶଙ୍କା !
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ପରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ।
Published : October 26, 2026 at 7:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ରହିବ । ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ଗଂଜାମ, ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ସେହିପରି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ପଡିବା ସହ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଜଳସ୍ରୋତ ଓଡିଶାକୁ ଆସିବ । ଫଳରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ-ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏନଡିଏମଏର ଆନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଦ୍ୱାରା 5ଟି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଓଡିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ, ଝାରଖଣ୍ଡରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ଗତକଲି ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ପରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ । ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ବୁଧବାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । 28 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ରହିବ ।"
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ଗଂଜାମ, ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଜଳସ୍ରୋତ ଓଡିଶାକୁ ଆସିବ । ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମହାନଦୀ ଜରିଆରେ ଜଳ ଓଡିଶାରେ ପହଁଚିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦରେ 629.02 ମିଟର ଜଳ ରହିଛି । ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ । ବୃଷ୍ଟିପାତ ନେଇ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହୀରାକୁଦର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ । ସେହିପରି ଝାରଖଣ୍ଡ ପଟୁ କେତେ ପରିମାଣର ପାଣି ଆସିବ, ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଯଦି ପାଣି ଆସେ ତାହାଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସହ ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ବର୍ଷା ସହ ବନ୍ୟା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ।
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ଏନଡିଆରଏଫ, ଓଡ୍ରାଫ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ମୃତୟନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି । 5 ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠେଇଛୁ । ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ।ରାଜ୍ୟ ସରକାର 8 ଜଣ ଅନୁଭବୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପଠେଇଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ ।
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ଖାଦ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ନିୟୋଜନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯାନ ବାହାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି । ବିଚଳିତ ନହୋଇ ସ୍ତାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରୁଛୁ । ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘାଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ଆକ୍ଟିଭ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ମୁକାବିଲା; ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର