ETV Bharat / state

ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭିତ୍ତିଭୂମି; ନିର୍ମାଣ ହେବ ୧୦ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭବନ

10 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ଭବନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Disaster management infrastructure to be strengthened in Odisha
ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭିତ୍ତିଭୂମି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 8, 2026 at 6:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଭିତ୍ତିଭୂମି । ବଢୁଥିବା କଳେବରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ୧୦ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କୋଠାରେ ରହିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭବନରେ ହେବ ମିଡ଼ିଆ ସେଣ୍ଟର । ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Disaster management infrastructure to be strengthened in Odisha
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (ETV Bharat)

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ :

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏଥି ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ROTIର ନୂତନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୂତନ ସ୍ପେଶାଲ ସର୍କିଟ ହାଉସ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ଯ ସୁବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । OBCC ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଦ୍ଵାରା ସୁଶାସନ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Disaster management infrastructure to be strengthened in Odisha
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (ETV Bharat)


ଦଶ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ:
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ସହ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଦଶ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସହିତ ବୋର୍ଡ୍ ଅଫ ରେଭେନ୍ୟୁର କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ମାମଲା ଫଇସଲା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୋର୍ଟ ପାଇଂ ମଧ୍ଯ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ସେହିପରି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ତଥା ସମ୍ମିଳନୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁସାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ଯ ରହିବ । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ ପାଇଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Disaster management infrastructure to be strengthened in Odisha
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (ETV Bharat)
ଅଗଷ୍ଟରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ

ସେହିପରି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଆୟୁକ୍ତ ବା SRCଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଓଡିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା OSDMAଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ଜରୁରିକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ବା SEOC, ଓଡ୍ରାଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବ । ସେହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସବୁଜିମା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ସହ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରତିରୋଧୀ ହେବ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭବନ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଖବର ସଂଗ୍ରହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ସହ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମିଡିଆ ସେଣ୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ଯ ହେବ ।

Disaster management infrastructure to be strengthened in Odisha
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (ETV Bharat)



ସେହିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ସହ NDMA, NDRF ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ଯ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ନୂତନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସହ ପୂର୍ବ ସତର୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ଯ ରହିବ । ଆଗାମୀ ଅଠର ମାସରେ ଏହି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ହିଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ସମନ୍ଵିତ ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।


ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
ସେହିପରି ଗୋଠପାଟଣାରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ROTIରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ନୂତନ ପ୍ରଶାସନିକ କୋଠା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, GIS ଲ୍ୟାବ ସହିତ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ନୂତନ ସ୍ପେଶାଲ ସର୍କିଟ ହାଉସ ନିର୍ମାଣର ସମୀକ୍ଷା କରି ତୁରନ୍ତ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଆୟୁକ୍ତ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ୍, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ, OBCC ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କାମ ଓ କଳେବର କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲାଣି । ତେଣୁ ଏହି ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ବେସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ୧୦ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ । ଏଥିରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକାରୀ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ । ପୁର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ରାଜସ୍ୱ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।"

Disaster management infrastructure to be strengthened in Odisha
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (ETV Bharat)

୧୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜୀବ ଭବନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ । ପ୍ରାୟ ୧୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏହାକୁ ଓଡିଶା ବ୍ରିଜ କଷ୍ଟ୍ରକସନ କର୍ପୋରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ । ଦେଢ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହାର ଭିର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ସ୍ଥାନ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି । ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସର୍କିଟ ହାଉସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।"

ଏହା ମଦ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଫ୍ଲାସ ଫ୍ଲଡ୍ ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି; ଭୂସ୍ଖଳନ ପରିଚାଳନା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଯିବେ ଅଧିକାରୀ

ହ୍ରାସ ପାଇବ RI ସର୍କଲ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଧି, ସୁଗମ ଓ ଦକ୍ଷ ହେବ ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ
ODISHA NEW REVENUE BHAWAN
DISASTER MANAGEMENT BUILDING
DISASTER MANAGEMENT INFRASTRUCTURE
DISASTER MANAGEMENT ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.