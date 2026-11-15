ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର; ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟା
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅବପାତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅକ୍ଟୋବର ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ତା ପରେ ନଭେମ୍ବରରେ ମୁରାସୁର ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ପରେ ପୁଣି ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ଆଲର୍ଟ...। ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯୀ
Published : November 15, 2026 at 8:26 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଉପକୂଳକୁ ଭୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର । ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯେମିତି ପାଲଟିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରହରୀ । ଅଣ୍ଟାସଳଖି ଠିଆ ହେବାକୁ ଦେବନି ବୋଲି ଯେମିତି ଶପଥ ନେଇଛି । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି । ଓଠରୁ ହସ ଛଡାଇ ନେଇଛି । ଆଖିରେ ଦେଇଯାଇଛି ଆତଙ୍କ, ମନରେ ଭରି ଦେଇଛି ଛନକା । ଆଖିବନ୍ଦ କଲେ ଭାସି ଯାଉଛି ସବୁକିଛି ଖିନଭିନ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅବପାତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅକ୍ଟୋବର ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ । ତା ପରେ ନଭେମ୍ବରରେ ମୁରାସୁର ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ପରେ ପୁଣି ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ଆଲର୍ଟ...। ଏହକୁ ନେଇ ବଢିଛି ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା । ୧୯୦୧ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ କେବଳ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ୨୧ଟି ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ପୂର୍ବକୂଳକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ । ଓଡିଶା ଭଳି କୃଷି ପ୍ରଧାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟ । ଏହି ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଚାଷୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କିପରି ବିଷୟ ହୋଇ ପ଼ଡିଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ..
ଗତ ଦୁଇମାସ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ବାତ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ଅବପାତ
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ତିନୋଟି ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅବପାତ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଜନସାଧାରଣ । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ । ଏହା ପରେପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ଆଲର୍ଟ । ରାଜ୍ୟର ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଲୋକେ କେବଳ ଚିନ୍ତାରେ ତା ନୁହେଁ, ତା ଠାରୁ ଅଧିକା ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ କୂଳ । ମୁଖ୍ୟତଃ ନଭେମ୍ୱର , ଡିସେମ୍ୱର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ ଅମଳ ସମୟ । ଏଭଳି ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ଆଲର୍ଟ କଥା ଶୁଣି ଚାଷୀ କୂଳ କଣ କରିବେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି । କାରଣ ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ପାଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ । ବର୍ଷା ହୋଇଗଲେ କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି । ଏପଟେ ଅଧାପାଚିଲା ଧାନ କାଟିବାକୁ ହାତ ଯାଉନି । କଣ କରିବେ ଚାଷୀ ?
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'
ଚଳିତବର୍ଷ ବଙ୍ଗୋପାସାଗରରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖରୁ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା । ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ୨୪ରେ ଅବପାତ ଏବଂ ୨୫ରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ୨୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ୟାନମ୍ ଉପକୂଳ (ୟାନମ୍ର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ) ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୨୫-୧୩୫ କି.ମି. ରହିଥିଲା । ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ଅବପାତ ଆକାରରେ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁରରେ ୫୪୬ ମି.ମି. ବର୍ଷା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଡ଼ାରେ ୫୦୩ ମି.ମି. ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ଅନ୍ୟପଟେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀର ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଗଞ୍ଜାମ- ଗଜପତି ସୀମାର କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଓ ତପ୍ତପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମୃତାହାତ ହେବା ସହିତ ରେଳ ଓ ଗମନାଗମନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।
ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଇ ନଥିଲା 'ମୁରାସୁ'
ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ମୁରାସୁ' ର ଆଲର୍ଟ ହେବା ସହିତ ଏହା ଗତ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୪ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିଥିଲେ ଲୋକେ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଅବପାତ ୧ ନଭେମ୍ବରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ପରେ ବାତ୍ୟା 'ମୁରାସୁ'ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରାତିରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଓଙ୍ଗୋଲ (Ongole) ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କି.ମି. ରହିଥିଲା। ଏହାର ଗତିପଥ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ରହିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସିଧାସଳଖ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା।
ଉଜୁଡା ଘର ସଜାଡି ହେଇନି, ଆସିଲାଣି 'ଆକଭାନ୍'
ଏହି ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟାର ଭୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନି । ଉଜୁଡା ଘର ଏ ଯାଏ ସଜାଡି ହୋଇନି । ପୁଣି ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍'କୁ ଦିଆଗଲାଣି ସତର୍କ ସୂଚନା । ଯଦି ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନିଏ, ତେବେ ଏହାର ନାମ 'ଆକଭାନ୍' (Akvan) ରଖାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ (Depression) ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରୁ ୧୮ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏହାର ସଠିକ୍ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସ୍ଥାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୭ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ (ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି) ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୫-୫୫ କି.ମି. ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
୧୯୬୫-୨୦୨୫ ଭିତରେ ୮୮ ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି
ଏହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, '୧୯୦୧ ମସିହାରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଦେଇ ମୋଟ ୨୧ଟି ବାତ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ, ୧୯୬୫ ରୁ ୨୦୨୫ ଭିତରେ ସମୁଦାୟ ୮୮ଟି ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପୂର୍ବ କୂଳ ଦେଇ (East Coast) ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ଏହି ତିନି ମାସ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ବାତ୍ୟା ଋତୁ । ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଋତୁ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରି-ମନସୁନ୍ ବାତ୍ୟା ଋତୁ (ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ) ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମୌସୁମୀ ପରେ ବାତ୍ୟା ଋତୁ ରହିଥାଏ।
ମୌସୁମୀ ପର ବାତ୍ୟା ଋତୁ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ । ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ମାସର ବାତ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ନଜିର ରହିଛି । ୧୯୦୧ ରୁ ୨୦୨୫ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ, କେବଳ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ୨୧ଟି ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ କୂଳକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସକୁ ସାମିଲ କଲେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ରହିଥାଏ।'
କଣ କହନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ
ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହା ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ (Rotation of Earth) କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଡ଼ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷକୁ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅଟି ବାତ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆରବ ସାଗର ତୁଳନାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତ ୨୦୦୦ ରୁ ୨୦୧୦ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ (Climate Change) ଯୋଗୁଁ ବାତ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।'
'ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଲନିନୋ (El Nino) ବର୍ଷରେ ସାଧାରଣତଃ ବାତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଲିନୋ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ପ୍ରଭାବ (Wave Activity) ସକ୍ରିୟ ରହେ, ସେହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା (Sea Surface Temperature) ଏବଂ ଓସେନିକ୍ ଥର୍ମାଲ୍ ଏନର୍ଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ' ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନୀା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଉମାଶଙ୍କର ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଡାନ୍ ଜୁଲିଆନ୍ ଅସିଲେସନ୍ (Madden-Julian Oscillation) ଭଳି ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାତ୍ୟା ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତଥରର ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଆସିଥିବାର ନଜର ରହିଥିଲା । ବିଶେଷକରି ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା । ତେବେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେପରିକି ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ତେବେ ଆସୁଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ବର୍ଷା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ତାହା ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ: 17ରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା, 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ! ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ