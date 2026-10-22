ETV Bharat / state

ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରି ନିରାଶ, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କଲେ କୁରାଢିଲୋ ଗ୍ରାମବାସୀ

ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଗାଁ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିଛନ୍ତି । ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିବା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Disappointed Khoradha villagers repair village road at their own expense
ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରି ନିରାଶ, ଶେଷରେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 22, 2026 at 9:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ । ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ । ହେଲେ ମିଳିଲାନି କୌଣସି ସୁଫଳ । ଶେଷରେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଗାଁ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ପଙ୍ଗାରସିଂହ ପଞ୍ଚାୟତର କୁରାଢିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ।

ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରି ନିରାଶ, ଶେଷରେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat Odisha)

ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ:
ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ଏପରିକି ନିକଟସ୍ଥ ପଙ୍ଗାରସିଂହ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଆହତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ମରାମତି ନେଇ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରମ ଦାନ ସହିତ ନିଜ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ:
ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନପାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ପକେଟରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ ସମୂହ ଶ୍ରମଦାନ କରି ରାସ୍ତା କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ, ମହିଳା ଓ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗାଁର ରାସ୍ତାକୁ ନିଜେ ମରାମତି କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତା ଓ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶ୍ରମଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଏବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।

ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିପିନ ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମେ ଆମେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିଲେନାହିଁ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ।"

ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳିଲେନି ବିଧାୟକ:


ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ଶୁକଲ୍ୟାଣୀ ମହାଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ପଙ୍ଗାରସିଂହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଆନ୍ତି । ଆମେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେଇଛୁ । ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ।"

ଗ୍ରାମବାସୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲୁଣି । ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଉନାହିଁ । ଆମେ ବହୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛୁ । ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି । ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ।"

ସେହିପରି ବେଗୁନିଆ ବିଡ଼ିଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେଲି । ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ କୋରେକ୍ସ ଚାଲାଣକାରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ: 5520 ବୋତଲ କଫ ସିରପ ଜବତ, 10 ଗିରଫ

ବିଲ ହୁଡାରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯାତ୍ରା: ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର

ମାଣିକାଗୋଡ଼ା ଦଶହରା: ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଏକତାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଅପରାଜିତା ହୋମରେ କର୍ତ୍ତା ସାଜନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଦଳ ବେହେରା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

KHORADHA VILLAGE ROAD CONDITITION
KHORADHA VILLAGERS ROAD REPAIR
ରାସ୍ତା ମରାମତି
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ମରାମତି
KHORADHA VILLAGERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.