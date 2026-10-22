ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରି ନିରାଶ, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କଲେ କୁରାଢିଲୋ ଗ୍ରାମବାସୀ
ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଗାଁ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିଛନ୍ତି । ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିବା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : October 22, 2026 at 9:22 AM IST
ଖୋରଧା: ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ । ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ । ହେଲେ ମିଳିଲାନି କୌଣସି ସୁଫଳ । ଶେଷରେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଗାଁ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ପଙ୍ଗାରସିଂହ ପଞ୍ଚାୟତର କୁରାଢିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ।
ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ:
ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ଏପରିକି ନିକଟସ୍ଥ ପଙ୍ଗାରସିଂହ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଆହତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ମରାମତି ନେଇ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରମ ଦାନ ସହିତ ନିଜ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ:
ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନପାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ପକେଟରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ ସମୂହ ଶ୍ରମଦାନ କରି ରାସ୍ତା କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ, ମହିଳା ଓ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗାଁର ରାସ୍ତାକୁ ନିଜେ ମରାମତି କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତା ଓ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶ୍ରମଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଏବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିପିନ ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମେ ଆମେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିଲେନାହିଁ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ।"
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳିଲେନି ବିଧାୟକ:
ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ଶୁକଲ୍ୟାଣୀ ମହାଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ପଙ୍ଗାରସିଂହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଆନ୍ତି । ଆମେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେଇଛୁ । ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ।"
ଗ୍ରାମବାସୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲୁଣି । ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଉନାହିଁ । ଆମେ ବହୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛୁ । ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି । ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ।"
ସେହିପରି ବେଗୁନିଆ ବିଡ଼ିଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେଲି । ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା