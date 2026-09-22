ଏକ୍ସରେ ଶିବାଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଏମ୍ସରେ ହେଲା ହାତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର
ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।
Published : September 22, 2026 at 9:25 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ, ପରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ । ଯାଜପୁରର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ଶିବାଙ୍ଗୀ ବୈଷ୍ଣବୀ ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା । ଶିବାଙ୍ଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ଶିବାଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଶିବାଙ୍ଗୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ହାତର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିବାଙ୍ଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଯତ୍ନ ଜାରି ରହିଛି ।
ଶିବାଙ୍ଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଶିବାଙ୍ଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
Shivangi, a child with a disability, underwent hand surgery at AIIMS Bhubaneswar last month.— Debiprasad (@AskLipun) September 16, 2026
Heartfelt appreciation to Hon’ble Minister @MahalingMukesh for ensuring her surgery and treatment went smoothly under the state health insurance scheme and for supporting her care at the… https://t.co/RJrHVFGuNx pic.twitter.com/878Z25ZqMZ
ଗତବର୍ଷ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର
ଶିବାଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏହା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ଏକ୍ସର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା. ଯାହା ଫଳରେ ଶିବାଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଏକ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ପୁଣି ହାତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ଏମ୍ସରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୋଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMS , ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଟିସୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ୟୁନିଟ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୧୨ ହଜାର ଗାଁ ଟିବି ହଟସ୍ପଟ୍: ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏମ୍ସର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଉନ୍ନତ ଟିବି ପରୀକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର