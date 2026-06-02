ତିନି ରଥର ଚକ ଥାକ ସହ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ
ମହାରଣା ସେବକମାନେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ୧୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ୮ଟି ଗୟଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
Published : June 2, 2026 at 8:08 PM IST
RATH CONSTRUCTION 2026 ପୁରୀ: ତିନି ରଥର ଚକ - ଅଖ ଥାକ ସହ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା, ସହଯୋଗୀ ମହାରଣା ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକ ମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚକ - ଅଖ ଥାକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୂର୍ବକ ଚକ ଅଖକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରଖା ଯାଇ ଦିଗ ନିର୍ଣୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ରଥ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନ ତିନି ରଥ ବିନା ବାଧାରେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସିଂହ ଦ୍ଵାର ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ, ଚକ - ଅଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଟିଂ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ରଥ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଗଡ଼ି ନଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ୍ବ ଗଡ଼ ବାନ୍ଧ ଦିଆଯିବା ସହ ରଥ ଉପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଢ଼ୀ ଉଠିଲେ ଅଖ ଉପରେ ଯେପରି ଅଧିକ ଚାପ ନପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଖ ତଳେ ଆମ୍ବ ଗଡ଼ ବା ମେଣ୍ଢୀ ଖମ୍ୱ ଲଗାଯାଇଛି ।
ଏଥିସହ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ୧୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ୮ଟି ଗୟଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ରୂପକାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ବେଦୀ ସିଂହାସନ ମୁହାଁଟିରେ କୁମ୍ଭ - କଳସ ସହ ମତ୍ସ୍ୟ - ଡାଳି - ଲତା ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ତିନି ରଥର ୮ଟି ଲେଖାଏଁ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ନାଟ ଗୋଡ଼ରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ରୂପ ଖୋଦେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକମାନେ ଦଣ୍ଡା କଣ୍ଟା ପରେ ତିନି ରଥର ୧୩ ପରାସ୍ତ ପୋଟଳ ପାଇଁ ପୋଟଳ ବାଗିଆ କଣ୍ଟା ଏବଂ ବେଦୀ ସିଂହାସନ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଟମ ପଡ଼ି ପଟା ପଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଗ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଦୋଳବେଦୀ ଠାରେ ପାହି ମହାରଣାମାନେ ଅଣସର ଏବଂ ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ସେବାପୂଜା ପାଇଁ କାଠ ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ