ଆଜି ଠାରୁ ପୁଣି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଉଡ଼ାଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ
ଜୁଲାଇ ୧୮ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
Published : October 2, 2026 at 2:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର । ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସେବା । ଆଜିଠାରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ । ଜୁଲାଇ ୧୮ ରୁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଏହି ରୁଟ୍ ପୁଣି ଖୋଲିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସଂଯୋଗକୁ ନେଇ ଆଶା ବଢ଼ିଛି ।
ଆଜିଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କକକୁ ଉଡିବ ବିମାନ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଟିକେଟ୍ ଭଡ଼ା ପାଖାପାଖି ୧୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ । ପରେ ଏହାକୁ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇଥର କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଅଭିମୁଖେ ବିମାନ ଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିବ ।
ଜୁଲାଇ ୧୮ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚାଲୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରୁଟ୍ ଥିଲା । ଜୁଲାଇ ୧୭ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ୬୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ ୧୮ରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ୧୪୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିଲେ । ଏହା ପରଠାରୁ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ।
ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଲ ଚାହିଦା ରହିଛି. ବ୍ୟବସାୟିକ କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ଛୁଟି କାଟିବା, ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଦୁଇ ମାସ ଧରି ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ କୋଲକାତା ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଡ଼ା ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀ ଚାହିଦା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସଂଯୋଗ କେବଳ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିଳ୍ପ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗତିଶୀଳତା ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରୁଟ୍ ଖୋଲିବା ସହ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର ଯାତ୍ରୀ ଚାହିଦା
୨୦୨୨ ଜୁଲାଇରେ ୨,୧୮୭ଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସହ ୨ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ୨୩୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ୨୦୨୩ ଜୁଲାଇରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ୨,୮୮୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ୩ ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ୫୭୬ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୯୦ରୁ ୧୦୦ଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୨ରୁ ୧୫ ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ରୁଟ୍ ପୁଣି ଖୋଲିବା ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିମାନ ବାତିଲ ପରେ ତାତିଲେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମ୍ପତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର