ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ମହିଳାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦିଆଯିବ ମାଗଣା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ତିନିଦିନ ଧରି ଓରମାସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ।
Published : November 3, 2025 at 8:46 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ:ନାରାୟଣ ସାହୁ
କଟକ: ଦିନକୁ ଦିନ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟିଏ ବଟମ କ୍ଲିକ କଲେ ଟୁଟକିରେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ମନ ମୁତାବକ ଜିନିଷ । ଫଳରେ ସମୟର ବଞ୍ଚିବା ସହ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡୁନାହିଁ । ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ମାନେ ବହୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ କାରବାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି । ଆଗକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମହିଳା ବ୍ଯବସାୟୀଙ୍କ ବିକ୍ରିବଟା ପାଇଁ ଭିଡ ଜମିବ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ।
ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଟ୍ରେନିଂ:
ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ସତ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ । କାହିଁକିନା ଅନେକ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କିପରି ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ସେନେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ଓରମାସ ଷ୍ଟଲରେ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ।
- ILO (ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ) ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ସହାୟତାରେ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ
- ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର 30 ଜଣ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ
- ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 8,9 ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ
- ଓରମାସ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି
ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ଡିଜିଟାଲରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରି ପାରିବେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ।
ପ୍ରଥମେ 35 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସାୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ:
କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଓମେନ ଇନ ଡିଜିଟାଲ ବିଜନେସ ନାମରେ ତିନିଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ହେବ । ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ 35 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ।
ଏନେଇ ଓରମାସ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିପିନ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓରମାସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଏ । ଏହି କ୍ରମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ପ୍ରାୟ 99 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକିୟାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଚାହିଦା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଆମର ମହିଳା ମାନେ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପାରିବେ । ଓମେନ ଇନ ଡିଜିଟାଲ ବିଜନେସ ନାମରେ ତିନିଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ହେବ । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତିକି ଆମର ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ମହିଳା ସ୍ବୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ତାହା ଆମର ମୂଳଲକ୍ଷ୍ୟ । ‘ଓମେନ ଇନ ଡିଜିଟାଲ ବିଜନେସ’ ଦ୍ବାରା ସୋସିଆଲ ମଡିଆରେ କିପରି ପ୍ରଡକ୍ଟର ସେଲ କରିବେ ଓ କିପରି ଉତ୍ପାଦ ସେଲ ପାଇଁ ଓ୍ବେବସାଇଟ ତିଆରି କରିବେ ତା ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଲଞ୍ଚ କରିପାରିବେ । "
କିପରି ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ ?
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଥିଓରି ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି । ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟବହାର ଏପରିକି ଡିଜିଟାଲରେ କେମିତି ସାଇଟ ଖୋଲି ପାରିବେ, ଏକ୍ସ ହେଉ ଅବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ଛାଡି ପାରିବେ, କେମିତି ଫଟୋ ଉଠାଇବେ, କେମିତି ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ ସେନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ପ୍ରଥମେ 35 ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ ପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଯେଉଁ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅବା ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ସେତିକି ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ସେହିପରି ଓରମାସର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘମିତ୍ରା ସାମଲ, ଟ୍ରେନିଂ ଦ୍ବାରା ଜଣେ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ, ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଡିଜିଟାଲ କରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ଯଦିଓ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଲୋକ ମାନେ ଜାଣି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଯେତିକି ବ୍ୟବସାୟ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ତେବେ ଓରମାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବ, ତାହା ଦ୍ୱରା ଅନେକ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ଲାଭବାନ ହୋଇ ପାରିବେ । ଏପରିକି ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ।" ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାକୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ରା ।
