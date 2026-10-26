ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସରଳ, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ସହଯୋଗ କରିବ ପୁଣେର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍
‘ଏକ ଦେଶ, ଏକ ପଞ୍ଜୀକରଣ’ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଇଥାଏ ।
Published : October 26, 2026 at 7:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଜମି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସରଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦକ୍ଷ ଓ ନାଗରିକ ଅନୁକୂଳ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଜାତୀୟ ଜେନେରିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଆଯିବ ପରାମର୍ଶ । ଜାତୀୟ ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (NIC), ପୁଣେର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ (SDU) ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ଜମିଜମା ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
NGDRS ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଭୂମି ସଂସାଧନ ବିଭାଗ (Department of Land Resources) ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ । ‘ଏକ ଦେଶ, ଏକ ପଞ୍ଜୀକରଣ’ (One Nation, One Registration)ର ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଇଥାଏ ।
ଆଲୋଚନାରେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଉପଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା, ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସେବା ପ୍ରଦାନ, ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଦଲିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଦେୟ ପ୍ରଦାନ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ଭଳି ସେବା ପାଇପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ ହେବା ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ହ୍ରାସ ସହ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହା ସହିତ ସବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ, ପରିଚୟ ଓ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦଲିଲର ଡିଜିଟାଲ ଅନୁମୋଦନ, ରେକର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣର ପ୍ରଗତି, ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧିକ ଆଧୁନିକୀକରଣ, ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସଫ୍ଟୱେରଢାଞ୍ଚା, ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ (GIS) ଏବଂ ଜମି ରେକର୍ଡ ସହ ସମନ୍ୱୟର ସମ୍ଭାବନା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା, ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରୂପାୟନ ହେବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତୋଟି ଚୟନିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏଥିସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ସଫଳ ଉପଯୋଗ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସଫଳ ଉପଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସହଜ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସମୟୋପଯୋଗୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଆସିଛି । ଏହା ସହ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଓ ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନୂତନ ସୃଜନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପି. ଅନ୍ୱେଷା ରେଡ୍ଡୀ, NIC, ପୁଣେର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ରାଜେଶ ଭୁସାରି ଏଵଂ ବିଭାଗୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ବାନ୍ କନକ୍ଲେଭ ଉଦଯାପିତ; ସହର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ବଢିଛି, ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କମିଛି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର