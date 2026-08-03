ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ଆପ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ବଚ୍ଛତା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ଆପରେ ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ ମିଳୁନି ରସିଦ କି ମେସେଜ । ରସିଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ କହିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 3, 2026 at 6:13 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ଆପର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁଧାଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ଆପରେ ଦାନ କଲେ ରସିଦ ମିଳୁନି କି କୌଣସି ମେସେଜ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ଏହା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଉଛି । ଅନେକ ଭକ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡିରେ ଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ଆପରେ ଦାନ ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରସିଦ୍ ଅବା ମେସେଜ ନଦିଆଗଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁଧାଂଶୁ ।
ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମିଳିତ ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁଧାଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସୁନାବେଶ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ 'ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ସମର୍ପଣ' ଆପ ଡାଉନଲୋଡ କରି ଫୋନ୍ ପେ' ମାଧ୍ୟମରେ ଦଶ ହଜାର ଏକ ଟଙ୍କା (୧୦,୦୦୧) ଦାନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ରସିଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା । କେବଳ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଥିବା ମେସେଜ ଆସିଥିଲା । ତେଣୁ ଦାନ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ।
ସୁଧାଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ବିଭାଗ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମର୍ପଣ ଆପର ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ବଛତା ଏବଂ ଦାନ ଦେଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତିପତ୍ର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୁଣ୍ଡି ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ପଲିସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ୍ । ତିରୁପତି, ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିର, ବୈଷ୍ଣଦେବୀ ଓ ମିନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦେବ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହେଉଛି । ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହୁଣ୍ଡି ଆୟ ଦୈନିକ ୨ରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରହୁଛି । ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡିକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରିବା ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଲିସି ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହେକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କିଭଳି ସହଜରେ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ପାରିବେ ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ଆପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ଏଥିରେ ଦାନ କରିବା ପରେ ଦାତା ପାଖକୁ ମୋବାଇଲରେ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଦାନ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା କି ନାହିଁ ତାହା ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି । ଏହା ବେଶ୍ ଉଦବେଗର ବିଷୟ । ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ସନ୍ଦେହ ନ ରୁହେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏବେ ଅନେକ ସାଇବର ଠକେଇ ହେଉଛି । ଏଣୁ ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି କିଭଳି ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନକଲ କରାନଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେହିପରି ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କିଭଳି ଦାନ ଆସିପାରିବ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ଆପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ରସିଦ କିଭଳି ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ । ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ଆପର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସର ସାଇବର ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଥିବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡିର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ।"
ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବେ ପରେ ଦାତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଡିଜିଟାଲ ରସିଦ-
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ଆପରେ ଦାନ କଲେ ଦାତାଙ୍କୁ କୌଣସି ରସିଦ ଅବା ମେସେଜ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡିରେ ଦାନ ଦେଇଥିବା ସୁଧାଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ରସିଦ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ରସିଦ ଅବା ମେସେଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁଧାଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି; ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ