ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ; ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ଵଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସ୍ଵଗଣନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : April 1, 2026 at 4:38 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 6:01 PM IST
CENSUS 2027, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ୨୦୨୭ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯାୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମେୟରଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସ୍ଵ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ନିଜେ ଜନଗଣନା କରିପାରିବେ ଜନତା। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଏହି ସ୍ଵଗଣନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଜନଗଣନା ୱେବ ସାଇଟକୁ ଦେଇ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଜନଗଣନା ୱେବ ସାଇଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଭାବେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଜନଗଣନା ୨୦୨୭ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି।' ୨୦୨୭ ଜନଗଣନାର ଏହା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଜନସାଧାରଣ ସ୍ଵ ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଵ ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବେ ନିଜର ଠିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି।
ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା; ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ 33 ପ୍ରଶ୍ନ
ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯନ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଜନଗଣନା ୱେବ୍ସସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ। https://se.census.gov.in/ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ତଥ୍ୟ ରଖି ପାରିବେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଜନଗଣନା କରିବେ। ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଅପ୍ସନାଲ ରଖାଯାଇଛି। ଜନଗଣନା ପାଇଁ ସରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ୩୩ଟି ପ୍ରଶ୍ନ । ୩୩ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ହିଁ ଜଣଗଣନା କରାଯିବ ବା ତଥ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଦିଆଯିବ।
ଜାତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ
ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନଗଣନା ୱେବ୍ ସାଇଟ ଯାଇ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲଗ ଇନ କରିବେ । ଏହା ପରେ ନିଜର ଭାଷା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସହ otp ଦେବେ । ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ତଥ୍ୟ ଜନଗଣନା ୱେବ ସାଇଟକୁ ଦେଇପାରିବେ। ୱେବସାଇଟରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରହିବ, ଏହାର ତଥ୍ୟ RTI କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
