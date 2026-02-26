ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଗଲା ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ ଲକର
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଛି ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଲକର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ।
Published : February 26, 2026 at 8:51 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ପୁରୀ: ଏଣିକି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ନିଜର ବ୍ୟାଗ ରଖି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟାଗ ଚୋରି ହୋଇଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଛି ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଲକର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ । ଟକ୍କିଟ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ବେଳାଭୂମିର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଲକର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହୋଟେଲ୍ ସମ୍ମୁଖ ଓ ଦିଗବାରେଣୀ ଛକ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଲକର୍ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ତେବେ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଲକର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରିବା ପରେ ଲୋକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାପରେ ଅନଲାଇନରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାପରେ ଲକର୍ ଆପେଆପେ ଖୋଲିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାଗ୍, ଜୋତା, ମୋବାଇଲ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖି ମୋବାଇଲ ଯୋଗେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ।
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ୨୭ଟି ଲକର୍ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଛୋଟ, ମଧ୍ୟମ, ବଡ଼ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବଡ଼ ଭଳି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ମାପର ଲକର୍ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲକରରେ ୮ରୁ ୧୦ଟି ବ୍ୟାଗ୍, ଚପଲ, ମୋବାଇଲ ରହିପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ୧୧୮ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହିଭଳି ବଡ ଲକର୍ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ୬୯ ଟଙ୍କା ୬୨ ପଇସା, ମଧ୍ୟମ ଲକର୍ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ୨୯ ଟଙ୍କା ୫ ପଇସା ଏବଂ ଛୋଟ ଲକର୍ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ୧୮ ଟଙ୍କା ୮୮ ପଇସା ଅନଲାଇନ ଯୋଗେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦର ରହିଛି । ଦର ତାଲିକା ଲକର ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେଠାରେ ଲେଖା ଥିବା କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ୱର୍ ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ଆଗକୁ ଏହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।। ସେପଟେ କେବଳ ମୋବାଇଲ ସ୍କାନ ରେ ଲକର୍ ଖୋଲିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ କୁ କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ ଫେସ୍ ଦିଟେକସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଚି। ଏହା ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ କୁ ଏହି ଲକର ରେ ରଖିପାରିବେ। ସେହିପରି ଲକର୍ ନିକଟ ରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବି କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ