ETV Bharat / state

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଗଲା ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ ଲକର

ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଛି ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଲକର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ।

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ କରାଗଲା ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ ଲକର
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ କରାଗଲା ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ ଲକର (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 26, 2026 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ପୁରୀ: ଏଣିକି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ନିଜର ବ୍ୟାଗ ରଖି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟାଗ ଚୋରି ହୋଇଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଛି ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଲକର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ । ଟକ୍କିଟ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ବେଳାଭୂମିର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଲକର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ କରାଗଲା ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ ଲକର (ETV BHARAT ODISHA)

ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହୋଟେଲ୍ ସମ୍ମୁଖ ଓ ଦିଗବାରେଣୀ ଛକ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଲକର୍ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ତେବେ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଲକର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରିବା ପରେ ଲୋକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାପରେ ଅନଲାଇନରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାପରେ ଲକର୍ ଆପେଆପେ ଖୋଲିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାଗ୍, ଜୋତା, ମୋବାଇଲ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖି ମୋବାଇଲ ଯୋଗେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ।

ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହୋଟେଲ୍ ସମ୍ମୁଖ ଓ ଦିଗବାରେଣୀ ଛକ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଲକର୍ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି।
ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହୋଟେଲ୍ ସମ୍ମୁଖ ଓ ଦିଗବାରେଣୀ ଛକ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଲକର୍ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। (ETV BHARAT ODISHA)

ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ୨୭ଟି ଲକର୍ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଛୋଟ, ମଧ୍ୟମ, ବଡ଼ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବଡ଼ ଭଳି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ମାପର ଲକର୍ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲକରରେ ୮ରୁ ୧୦ଟି ବ୍ୟାଗ୍, ଚପଲ, ମୋବାଇଲ ରହିପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ୧୧୮ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହିଭଳି ବଡ ଲକର୍ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ୬୯ ଟଙ୍କା ୬୨ ପଇସା, ମଧ୍ୟମ ଲକର୍ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ୨୯ ଟଙ୍କା ୫ ପଇସା ଏବଂ ଛୋଟ ଲକର୍ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ୧୮ ଟଙ୍କା ୮୮ ପଇସା ଅନଲାଇନ ଯୋଗେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ କରାଗଲା ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ ଲକର
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ କରାଗଲା ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ ଲକର (ETV BHARAT ODISHA)

ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦର ରହିଛି । ଦର ତାଲିକା ଲକର ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେଠାରେ ଲେଖା ଥିବା କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ୱର୍ ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ଟକ୍କିଟ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ବେଳାଭୂମିର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଲକର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଟକ୍କିଟ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ବେଳାଭୂମିର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଲକର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)


ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ଆଗକୁ ଏହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।। ସେପଟେ କେବଳ ମୋବାଇଲ ସ୍କାନ ରେ ଲକର୍ ଖୋଲିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ କୁ କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ ଫେସ୍ ଦିଟେକସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଚି। ଏହା ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ କୁ ଏହି ଲକର ରେ ରଖିପାରିବେ। ସେହିପରି ଲକର୍ ନିକଟ ରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବି କହିଛନ୍ତି।

ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେନି ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେନି ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV BHARAT ODISHA)
ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ହେକ୍ଟର ମିଶ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, ପୁରୀ କୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବହୁତ୍ ଗୁରୁତ୍ଵ ବହନ କରୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଙ୍କ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଲକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଫୋନ୍ ରେ ସ୍କାନ କରି ଲକର ଖୋଲିବା ଓ ବନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବେ। ଅନେକ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଲକର କୁ ଖୋଲିବା ଓ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ ଫେସ୍ ଦିଟେକସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଟିଏ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସେହି ଲକରେ ରଖି ପାରିବେ।
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ୨୭ଟି ଲକର୍ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଛୋଟ, ମଧ୍ୟମ, ବଡ଼ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବଡ଼ ଭଳି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ମାପର ଲକର୍ ରହିଛି ।
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ୨୭ଟି ଲକର୍ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଛୋଟ, ମଧ୍ୟମ, ବଡ଼ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବଡ଼ ଭଳି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ମାପର ଲକର୍ ରହିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଏଣୁ ଆମେ ଟକ୍କିଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଡିଜିଟାଲ ଲକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଏଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ ଲୋକମାନେ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଜରିଆରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଲକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ଦୁଇଟି ଲକରକୁ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୁର୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଲକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।"
ଦର ତାଲିକା ଲକର ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେଠାରେ ଲେଖା ଥିବା କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ୱର୍ ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ଦର ତାଲିକା ଲକର ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେଠାରେ ଲେଖା ଥିବା କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ୱର୍ ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଆରା ଅଭିଯାନ; ଚିରାଫଟା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଟି ତଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ସମାଧିଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଗା ଡାକରେ ବିହ୍ୱଳ ବୃନ୍ଦାବନ...ସାଇକେଲରେ ତୁଳସୀ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଗେଜ ଲକର ସିଷ୍ଟମ
PURI BEACH
DIGITAL BAGGAGE LOCKER
DIGITAL BAGGAGE LOCKER IN PURI
DIGITAL BAGGAGE LOCKER IN PURI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.