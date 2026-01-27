ମହିଳାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ, ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଉଡାଇ ନେଲା ସାଇବର ଠକ
ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟର ଭୟ ଦେଖାଇଲା ଭୁବନେଶ୍ବରର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଠକି ନେଲା ସାଇବର ଠକ । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଗୁଲିପାଗି ଚିରଞ୍ଜୀବକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଇବର ପୋଲିସ ।
Published : January 27, 2026 at 6:44 PM IST
Cyber Fraud Digital Arrest ଭୁବନେଶ୍ବର: ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟର ଶିକାର ହେଲେ ରାଜଧାନୀର ମହିଳା । ଭୟ ଦେଖାଇ ସାଇବର ଠକ ଲୁଟିନେଲା 30 ଲକ୍ଷ । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ସାଇବର ଠକ ଗୁଲିପାଗି ଚିରଞ୍ଜୀବକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଇବର ପୋଲିସ । ତା’ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ, ଏଟିଏମ କାର୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଚେକ ବୁକ, ଗୋଟିଏ ପାନ କାର୍ଡ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜବତ କରିଛି ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ।
କେମିତି ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟର ଶିକାର ହେଲେ ମହିଳା ?
ସାଇବର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୫ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୬ରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଗୌରୀ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଏକ କଲ ଆସିଥିଲା । ନିଜକୁ TRAI (Telecom Regulatory Authority of India)ର ଅଧିକାରୀ ପରିଚୟ ଦେଇ କଥା ହୋଇଥିଲା ଠକ ଚିରଞ୍ଜୀବ । ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସିମ କାର୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲା ସାଇବର ଠକ । ଏହାପରେ ମୁମ୍ବାଇ କୋଲାବ ଥାନାକୁ କଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ କହି ଆଉ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ ଆସିଥିଲା ।
30 ଲକ୍ଷ ପଠାଇଥିଲେ ମହିଳା:
ଏହା ପରେ ସାଇବର ଠକ ଭିଡ଼ିଓ କଲରେ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲା । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲା EDକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ କହି ଠକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକ ଦେଇଥିଲା । ଏହା ସହ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନଯିବା ସହ କାହାକୁ ଫୋନ ନକରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ସାଇବର ଠକ । ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଠକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା । ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନକଲେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଡରିଯାଇ ଲୁଇସ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଠକ ଦେଇଥିବା ୩ଟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ । ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ସାଇବର ପୋଲିସ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
17 ଦିନ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟିନେଲେ 14 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ
ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ QR Code ପଠାଇ ମାଗିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଫି'
ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଏସବୁ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ:
ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ପୋଲିସ ମାମଲା ନଂ ୨୧୮ U / S- 127 (4) / 127 (7) / 308 (2) / 318 (2) / 318 (4) / 319 (2) / 336 (2) / 336 (3) / 338/342/3 (5) BNS, 2023 66 (D) ଆଇଟି ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର