ETV Bharat / state

ବାପୁଜୀ ନଗର ବସ୍ତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଝାଡାବାନ୍ତି: 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମର ତନାଘନା

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଡରାଉଛି ଡାଇରିଆ । 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ କହିଲା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

DIARRHEA OUT BREAKS IN BOUDH
ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଡାଇରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 28, 2025 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Diarrhea Out Breaks In Boudh ବୌଦ୍ଧ: ବସ୍ତିରେ ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବାପୁଜୀ ନଗର ବସ୍ତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଝାଡାବାନ୍ତି । ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଖବର ପାଇ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍‌ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା କରିଛି । ଏଥିସହ ଦୂଷିତ ପାଣି କାରଣରୁ ଝାଡାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍‌ ପାନୀୟ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ।

ବସ୍ତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଡାଇରିଆ (ETV Bharat Odisha)

ବାପୁଜୀ ନଗର ବସ୍ତିରେ ଝାଡାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ:

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ବାପୁଜୀ ନଗର ବସ୍ତିରେ ଗତ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଝାଡାବାନ୍ତି କି କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ତେବେ ଗତକାଲି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବସ୍ତିର ତିନି ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।

DIARRHEA OUT BREAKS IN BOUDH
ବାପୁଜୀ ନଗର ବସ୍ତିରେ ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ (ETV Bharat Odisha)

ବସ୍ତିରେ ଅସନ୍ତୋଷ:

ଗତ ବୁଧବାର ବାପୁଜୀ ନଗର ବସ୍ତିର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀଙ୍କ ପୁଅ ସୂରଜଙ୍କ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୂରଜଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସୂରଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବସ୍ତିରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

DIARRHEA OUT BREAKS IN BOUDH
ମେଡିକାଲ ଟିମ୍‌ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିଛି (ETV Bharat Odisha)

ବସ୍ତିରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍‌:

ତେବେ ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପିବା ଘଟଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜାଣିବା ପରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଉଭୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ବାପୁଜୀ ନଗର ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଏଥିସହ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି:

ଏନେଇ ବୌଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସାର୍ଥକ ରଣସିଂ କହିଛନ୍ତି,‘ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଛୁ । ବୁର୍ଲାକୁ ଏକ କେସ୍‌ ରେଫର ହୋଇଥିଲା । କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା । ତାର ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପଠାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।’

DIARRHEA OUT BREAKS IN BOUDH
ବସ୍ତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡିସିନ୍‌ ଦିଆଯାଉଛି (ETV Bharat Odisha)

ବସ୍ତିରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା:

ମୃତ ସୂରଜଙ୍କ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ବାପୁଜୀ ନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ଜମା ଆସୁନାହିଁ । ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ତାହାକୁ ପିଇଲେ ହଇଜା ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି ଆହୁରି ଅନେକ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି । ମୋ ପୁଅ ବୁଧବାର ପ୍ରାଣ ହରାଇଲା । ଯିଏ କି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଜମା ଖାଏ ନାହିଁ ।’

ବୌଦ୍ଧରେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ:

ସେହିପରି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତ୍ରିନାଥ ଖପରଧୂଆ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଠାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ବୌଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସାରେ ଅନେକ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି । ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୋ ପୁତୁରା ମଧ୍ୟ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ସମାଜସେବୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ସାହିରେ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପିଛି । ବୌଦ୍ଧ ପୌରପାଳିକା ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉନାହିଁ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଝାଡାବାନ୍ତି; 15 ଅନ୍ତେବାସୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ, SCBରେ ଭର୍ତ୍ତି

କଣାସରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଡାଇରିଆ, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଡାଇରିଆ ଓ କଲେରା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ? କେମିତି ଜାଣିବେ ଝାଡାବାନ୍ତି ନା ହଇଜାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ

TAGGED:

DIARRHEA OUT BREAKS
BOUDH BAPUJI NAGAR BASTI
HEALTH TEAM AT BAPUJI NAGAR BASTI
BAPUJI NAGAR BASTI DIARRHEA
DIARRHEA OUT BREAKS IN BOUDH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.