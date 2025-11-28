ବାପୁଜୀ ନଗର ବସ୍ତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଝାଡାବାନ୍ତି: 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମର ତନାଘନା
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଡରାଉଛି ଡାଇରିଆ । 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ କହିଲା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
Published : November 28, 2025 at 1:57 PM IST
Diarrhea Out Breaks In Boudh ବୌଦ୍ଧ: ବସ୍ତିରେ ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବାପୁଜୀ ନଗର ବସ୍ତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଝାଡାବାନ୍ତି । ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଖବର ପାଇ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା କରିଛି । ଏଥିସହ ଦୂଷିତ ପାଣି କାରଣରୁ ଝାଡାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ।
ବାପୁଜୀ ନଗର ବସ୍ତିରେ ଝାଡାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ:
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ବାପୁଜୀ ନଗର ବସ୍ତିରେ ଗତ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଝାଡାବାନ୍ତି କି କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ତେବେ ଗତକାଲି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବସ୍ତିର ତିନି ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।
ବସ୍ତିରେ ଅସନ୍ତୋଷ:
ଗତ ବୁଧବାର ବାପୁଜୀ ନଗର ବସ୍ତିର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀଙ୍କ ପୁଅ ସୂରଜଙ୍କ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୂରଜଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସୂରଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବସ୍ତିରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ବସ୍ତିରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍:
ତେବେ ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପିବା ଘଟଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜାଣିବା ପରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଉଭୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ବାପୁଜୀ ନଗର ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଏଥିସହ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି:
ଏନେଇ ବୌଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସାର୍ଥକ ରଣସିଂ କହିଛନ୍ତି,‘ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଛୁ । ବୁର୍ଲାକୁ ଏକ କେସ୍ ରେଫର ହୋଇଥିଲା । କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା । ତାର ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପଠାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।’
ବସ୍ତିରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା:
ମୃତ ସୂରଜଙ୍କ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ବାପୁଜୀ ନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ଜମା ଆସୁନାହିଁ । ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ତାହାକୁ ପିଇଲେ ହଇଜା ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି ଆହୁରି ଅନେକ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି । ମୋ ପୁଅ ବୁଧବାର ପ୍ରାଣ ହରାଇଲା । ଯିଏ କି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଜମା ଖାଏ ନାହିଁ ।’
ବୌଦ୍ଧରେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ:
ସେହିପରି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତ୍ରିନାଥ ଖପରଧୂଆ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଠାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ବୌଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସାରେ ଅନେକ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି । ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୋ ପୁତୁରା ମଧ୍ୟ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ସମାଜସେବୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ସାହିରେ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପିଛି । ବୌଦ୍ଧ ପୌରପାଳିକା ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉନାହିଁ ।’
