ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଝାଡାବାନ୍ତି; 15 ଅନ୍ତେବାସୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ, SCBରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅନ୍ତବାସୀମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ମେସରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ । ଭୋର ସମୟରେ କିଛି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପେଟ କାଟିବା ସହ ଝାଡା ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା ।
Published : October 29, 2025 at 4:20 PM IST
କଟକ: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବ ଛାତ୍ରାବାସରେ ବ୍ୟାପିଛି ଝାଡାବାନ୍ତି । ଗତାକାଲି ରାତିରୁ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଝାଡାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଦୂଷିତ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, ପୂର୍ବ ଛାତ୍ରାବାସରେ କଟକ ମହାନଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମିଟି ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି ଝାଡାବାନ୍ତି ହେଲା ତାହାର କାରଣ ଖୋଜୁଛି । ପିଇବା ପାଣିର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଝାଡାବାନ୍ତିର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି ଫୁଡ ସେଫଟି ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମିତା ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବା ରୋଷେଇ ଘରର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ ।
କିଛି ମାସ ତଳେ ନୂତନ ଛାତ୍ରାବାସରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଝାଡାବାନ୍ତି
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନୂତନ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଏହି ପରି ଘଟଣା ଘଟିଥଲା । ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପ୍ରାୟ 40 ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ମାସ ହୋଇନି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତେବେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଏପରି ଝାଡାବାନ୍ତି ହେଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ପରି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅନ୍ତବାସୀମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ମେସରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ । ଭୋର ସମୟରେ କିଛି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପେଟ କାଟିବା ସହ ଝାଡା ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ହଷ୍ଟେଲର ୱାର୍ଡେନ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ୱାର୍ଡେନ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ୱାର୍ଡେନ
ସେହିପରି ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ୱାର୍ଡେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସଫା ହୋଇଥିଲା । ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ର ଫିଲଟର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାରଣରୁଏପରି ଅସୁବିଧା ହୋଇ ଥାଇପାରେ । ତେବେ ପାଣିର ନମୁନା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାରଣ ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
