ସ୍ବଚ୍ଛତାର ଉଦାହରଣ ଢ଼ର୍ରୋକୁସମ୍, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ଗାଁର ପରିଚ୍ଛନତା ସହ ହୋମ-ଷ୍ଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା
Odisha Homestay Tourism Dhodrokusum ସମ୍ବଲପୁର: ଚାରିଆଡ଼ ସଫାସୁତର..ଗାଁ ଭିତର ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଛି । ଗାଁ ଭିତରେ ଏତେ ନିର୍ମଳ ଯେ, ଅଳିଆଟିଏ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି । ହେଣେ ରାତି ହେଲେ ଝଟକି ଉଠୁଛି ଗାଁ ପରିବେଶ । ଘରେ ଘରେ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ । କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କା ହୋଇଛି ଆଖି ଛଲସିଲା ଭଳି ନାନାଦି ଚିତ୍ର । ଯିଏ ଏ ଗାଁକୁ ଥରେ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ମନ କରୁଛି । ସୁନ୍ଦର ଓ ନିର୍ମଳ ପରିବେଶ ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗାଁଟି ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର କଡ଼ରେ ଥିବା ଢ଼ର୍ରୋକୁସମ୍ । ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଟିଏ, ହେଲେ ସ୍ବଚ୍ଛତାରେ ସହରକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବ । ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନାତକୁ ଗୁରତ୍ବ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ।
ସ୍ବଚ୍ଛତାର ଉଦାହରଣ ଢରରୋକୁସୁମ ଗାଁ:
ଢ଼ର୍ରୋକୁସମ୍ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 50 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି । ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 200 ହେବ । ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଭିତରେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗାଁଟି ଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି । ଗାଁର ଲୋକେ ଏତେ ସଚେତନ ଯେ, କେହି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ l ପ୍ରତି ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ରହିଛି । ଗାଁଟି ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର କଡ଼ରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ଲୋକ କାଠ ଚୁଲି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି । ଗାଁରେ ଚୁଲି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ । ସମସ୍ତେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ବି ସୁବିଧା ରହିଛି । ବଡ଼କଥା ହେଉଛି ଗାଁରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବା ପଲିଥିନ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଜୁଆଡେ ବି ଦେଖ ଗାଁର ପରିବେଶ ବହୁତ ସଫା । ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର କାନ୍ଥରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଯାହା ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରୁଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଗାଁ:
ଏହି ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି । କାରଣ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସଚେତନ କରିବା ସହ ଏଠାରେ ହୋମ-ଷ୍ଟେ (Home Stay) ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଗାଁର ଲୋକେ ହିଁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ଗାଁର 3 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏହି ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ଗାଁର ପରିବେଶ, ଲୋକଙ୍କ ରହଣୀ ଓ ଆଚରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ, ଏଠାକୁ ଆସି ହୋମ-ଷ୍ଟେରେ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମିତ । ଅନ୍ୟପଟେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗାଁକୁ ସବୁଜ ଗ୍ରାମର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ।
କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଥିଲା । ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ । ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଳେଣୀ କାଠ ଆଣି ଚଳୁଥିଲେ । ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ ଓ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାରେ ଲଗେଇଥିଲେ । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର ଶିଖେଇବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଗୁରୁତ୍ବ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରେଇ ଥିଲେ । ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଗାଁକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ମଣିଷ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁର ସଂଘର୍ଷ ହ୍ରାସ:
ଗାଁର ଲୋକ ବହୁତ ସରଳ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବହୁତ ଦୃଢ଼ । 2023 ମସିହାରେ ଏହି ଗାଁକୁ ସବୁଜ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଡଷ୍ଟବିନ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । 2023 ମସିହାରୁ ଗାଁରେ ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଉପରେ ଜାଳେଣି କାଠ ପାଉଁ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ସବୁ ପରିବାର ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି । ରୋଷେଇ ପାାଇଁ ଜାଳେଣୀ ଖୋଜିବାକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ମଣିଷ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁର ସଂଘର୍ଷ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ସପଟେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଭିଲେଜ ହୋମ-ଷ୍ଟେ (Village Home Stay) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଠାରେ 5ଟି ହୋମ-ଷ୍ଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜେ ମାଟି, କାଠରେ ଏହି ଘର ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାର ଶୌଚାଳୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରହିଛି । ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି 5ଟି ହୋମ-ଷ୍ଟେକୁ ଗାଁର 3 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ବହୁତ ସଫା ରଖିବା ସହ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟକ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ଆଦର୍ଶ ଗାଁର ଉଧାରହରଣ:
ଗାଁର ଲୋକେ କେଵଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଏହି 5ଟି ହୋମ-ଷ୍ଟେର କୋଠରୀକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଘର ତିଆରିରେ କବେଳ ମାଟି ଓ କାଠ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଓ ପ୍ଲମ୍ବିଙ୍ଗ କାମ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗାଁ ଲୋକେ କରିଛନ୍ତି । ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର କାନ୍ଥରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟରଣ୍ୟ ଓ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଝଲକ ଶୋଭା ପାଉଛି । ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଗାଁର ଚଳଣିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଢ଼ର୍ରୋକୁସମ୍ ଗାଁର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗାଁର ଉଧାରହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା:
ଢ଼ର୍ରୋକୁସମ୍ରେ ହୋମ-ଷ୍ଟେ ଖୋଲିବା ପରେ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି । ପରିବାର ସହ ଆସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବଚ୍ଛତାକୁ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରଂଶସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶତରୁପା ଦାସ କହୁିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସପରିବାର ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ । ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ବୁଲୁଛୁ । ଏଠିକାର କଥା ପୁରା ନିଆରା । ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ହୋମ- ଷ୍ଟେ ହୋଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛି । ଗାଁଟି ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ରହିଛି । ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମାନିବାକୁ ପଡିବ । ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା । ଗାଁ ପରିବେଶ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ।"
ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିଛି ହୋମ-ଷ୍ଟେ:
ତେବେ ଢ଼ର୍ରୋକୁସମ୍ରେ ଥିବା ହୋମ-ଷ୍ଟେ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁନାହିଁ ବରଂ ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିଛି । ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁରୁ (26)ଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ଏହି ହୋମ-ଷ୍ଟେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିବା ସହ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି । 3 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ବଶୁର ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି । ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ମାତ୍ର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ DFOଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗାଁରେ ହୋମ-ଷ୍ଟେ ହେବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବେ ନିଜ ଘରେ ରହି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ।
ହୋମ-ଷ୍ଟେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, "ହୋମ-ଷ୍ଟେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଡିଏଫଓ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରି ଆଣୁ । ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ଦେଶୀ ଖାଇବା ପରସିଥାଉ । ମୋ ବୟସ କମ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି । ଏବେ ଘରେ ଥାଇ ହୋମ-ଷ୍ଟେରେ କାମ କରୁଛି । ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ।"
ହୋମ-ଷ୍ଟେରେ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟର ମଜା:
ସେପଟେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଆଦୌ ଅବହେଲା କରନ୍ତି ନାହଁ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଗାଁ ଗହଳିର ଭାତ, ଡାଲି, ଶାଗଭଜା, ମାଛ ତରକାରୀ, ବାଇଗଣା ଓ ଟମାଟ ପୋଡ଼ା ଆଦି ଭଳି କି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପରସିଦିଅନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବିଲବାଡିରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ହୋମ-ଷ୍ଟେ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦଖାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ହୋମ-ଷ୍ଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭେଇଛି । ବର୍ତମାନ 5ଟି ହୋମ-ଷ୍ଟେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି 10ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏନେଇ ହୋମ-ଷ୍ଟେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ସୁଜାତା ଭୁଏ କହିଛନ୍ତି, "ହୋମ-ଷ୍ଟେ ହେବା ପରେ ଆମ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଲା । ଘରେ ରହି ଆମେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ରୋଜଗାର କରୁପାରୁଛୁ ।"
