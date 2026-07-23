ପୋଖରୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍, 5 ମୃତ, 2 ଗୁରୁତର ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଛାଟିଆ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : July 23, 2026 at 9:14 AM IST
DHENKANAL BARAYATRI CAR ACCIDENT , ଢେଙ୍କାନାଳ: ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯିବା ହେଲା ଶେଷ ଯାତ୍ରା, ପୋଖରୀକୁ ଖସିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି । ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଛାଟିଆ ଗ୍ରାମରେ । ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଗାଡ଼ିରେ ୭ ଜଣ ଯୁବକ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏମାନେ ମୋଟଙ୍ଗା ବାଂଗୁରୁସିଂହରୁ ଇନ୍ଦିପୁରକୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ଯାଉଥିଲେ ।
ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା କାର୍, 5 ମୃତ:
ମୃତକମାନେ ହେଲେ ବାଙ୍ଗୁରୁସିଂହ ଗ୍ରାମର ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅବିନାଶ ସାହୁ, ରାକେଶ ସାହୁ, ଶ୍ରୀରାମ ସାହୁ ଓ ସିମିନଈ ଗ୍ରାମର ଅଭିଜିତ ସାହୁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସେପଟେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଦୁଇଜଣ ବାଙ୍ଗୁରୁସିଂହ ଗ୍ରାମର ବାବୁଲ ସାହୁ ଓ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
କିପରି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ?
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଦୁଇଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍ଗୁରୁସିଂହ ଗ୍ରାମରୁ ଏହି ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯାଉଥିବା ଏହି କାରଟି ବୁଲାଣି ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡି ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ । ପୋଖରୀ ଭିତରୁ କାର୍ ଡୋର୍ ଭାଙ୍ଗି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ ଭିତରେ ମୋଟ ୭ ଜଣ ଯୁବକ ରହିଥିବା ବେଳେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।"
ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ, ଡୋର୍ କାଟି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କରାଗଲା ଉଦ୍ଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ