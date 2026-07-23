ETV Bharat / state

ପୋଖରୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍‌, 5 ମୃତ, 2 ଗୁରୁତର ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଛାଟିଆ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

ବରଯାତ୍ରୀ ହେଲା ଶେଷ ଯାତ୍ରା; ପୋଖରୀକୁ ଖସିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି, ୫ ମୃତ
MARRIAGE VEHICLE FALLS POND (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 23, 2026 at 9:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

DHENKANAL BARAYATRI CAR ACCIDENT , ଢେଙ୍କାନାଳ: ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯିବା ହେଲା ଶେଷ ଯାତ୍ରା, ପୋଖରୀକୁ ଖସିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି । ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଛାଟିଆ ଗ୍ରାମରେ । ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଗାଡ଼ିରେ ୭ ଜଣ ଯୁବକ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏମାନେ ମୋଟଙ୍ଗା ବାଂଗୁରୁସିଂହରୁ ଇନ୍ଦିପୁରକୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ଯାଉଥିଲେ ।

ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଛାଟିଆ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯିବାରୁ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। (ETV Bharat Odisha)

ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା କାର୍, 5 ମୃତ:

ମୃତକମାନେ ହେଲେ ବାଙ୍ଗୁରୁସିଂହ ଗ୍ରାମର ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅବିନାଶ ସାହୁ, ରାକେଶ ସାହୁ, ଶ୍ରୀରାମ ସାହୁ ଓ ସିମିନଈ ଗ୍ରାମର ଅଭିଜିତ ସାହୁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସେପଟେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଦୁଇଜଣ ବାଙ୍ଗୁରୁସିଂହ ଗ୍ରାମର ବାବୁଲ ସାହୁ ଓ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

DHENKANAL WEDDING CAR ACCIDENT DEAD
ମୃତ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)

କିପରି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ?

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଦୁଇଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍ଗୁରୁସିଂହ ଗ୍ରାମରୁ ଏହି ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯାଉଥିବା ଏହି କାରଟି ବୁଲାଣି ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡି ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ । ପୋଖରୀ ଭିତରୁ କାର୍ ଡୋର୍ ଭାଙ୍ଗି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ ଭିତରେ ମୋଟ ୭ ଜଣ ଯୁବକ ରହିଥିବା ବେଳେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।"

DHENKANAL MARRIAGE CAR FALLS POND
ମୃତ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)

ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ।

DHENKANAL MARRIAGE CAR FALLS POND
ମୃତ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)
Dhenkanal Car Accident
ମୃତ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ, ଡୋର୍ କାଟି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କରାଗଲା ଉଦ୍ଧାର
ODISHA ROAD ACCIDENT DHENKANAL
ମୃତ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

TAGGED:

ODISHA ROAD ACCIDENT DHENKANAL
DHENKANAL MARRIAGE CAR FALLS POND
DHENKANAL WEDDING CAR ACCIDENT DEAD
ଢେଙ୍କାନାଳ ବରଯାତ୍ରୀ କାର ଦୁର୍ଘଟଣା
DHENKANAL BARAYATRI CAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.