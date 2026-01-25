ବିହାରୀ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁକଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ପୋଲିସ; ବହୁ ଚୋରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର
ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଦେଖି ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କଳାକନା ବୁଲାଉଥିଲେ ଏହି ଲୁଟେରା । ରାତିରେ ଘରେ ପଶି ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ।
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା । ବିହାରୀ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କରିବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା । ଅଟୋ ରିକ୍ସା ସହ ୧୫ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେବା ସହ ଲୁଟ କରିଥିବା ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଓ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଦୋଳି ଓ ଉଠାଦୋକାନ ବାହାନାରେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ।
ବିଭିନ୍ନ ଜାନି ଯାତ୍ରା ଓ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ କଣ୍ଡେଇ, ଫୁଲଦାନୀ ଆଦି ଉଠାଦୋକାନ ଓ ଦୋଳି ଆଦି ଦୋକାନ କରୁଥିଲେ । ଆଉ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଦେଖି ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କଳାକନା ବୁଲାଉଥିଲେ ଏହି ଲୁଟେରା । ରାତିରେ ଘରେ ପଶି ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ । ମେଳା ମହୋତ୍ସବରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବେକ ଓ କାନରୁ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଛିନତାଇ କରୁଥିଲେ ଏହି ଲୁଟେରା । ଏପରିକି କଣ୍ଡେଇ ଦୋକାନ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ଦୋକାନ ଆଦି ଉଠା ଦୋକାନ ଆଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ଏପରି ଏକ ବିହାରୀ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ।
ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହିତ ଟ୍ରାକ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଖସି ପଳାଉଥିଲେ ଏହି ଲୁଟେରା । ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାମାକ୍ଷା ଛକ ନିକଟରେ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଅଟୋ ରିକ୍ସ।କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବା ସହିତ ୪ ଜଣ ବିହାରୀ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ।
ଏହି ଅଟୋ ରିକ୍ସାରୁ ୧୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଚେନ୍, ହାତ ମୁଦି, ମଙ୍ଗଳସୁତ୍ର , କାନ ଫୁଲ ଆଦି ୨୧୮ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ପାଉଁଜି, ମୁଦି ଆଦି ୪୩୬ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ଅଳଂକାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଲଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଚୋରି କରିଥିବା ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ଓ ଲୁଗାପଟା ସହିତ ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୁହା ରଡ୍, ହାମର, ତାଲା କଟା ରଡ୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗିରଫ ୪ ଜଣ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଓ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କେଉଁଠି ରହୁ ନଥିଲେ । ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଯାଜପୁର ଓ ପାଳଲହଡ଼ା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଲିଥିନ ଜରି ପକାଇ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ଥାନାର ୭ଟି ଲୁଟ୍ ଓ ଛିନତାଇ ମାମଲାରେ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପୋଲିସ ଯାଂଚରୁ ଜାଣିପାରିଥିବା ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
