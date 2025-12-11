ଢେଙ୍କାନାଳ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି, ଅଫିସ, ଆସବାବପତ୍ର ସିଲ୍ ମାମଲା; ଜମିହରାଙ୍କୁ ମିଳିଲା କ୍ଷତିପୂରଣ
ଜମିହରାଙ୍କୁ ବକେୟା କ୍ଷତିପୂରଣ ୧୨ଲକ୍ଷ ୧୫ହଜାର ୭୦୪ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ଗାଡି ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଖୋଲାଗଲା ସିଲ୍।
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଶେଷରେ ସାବଡ଼ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଅମାନିଆ ବାବୁ। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଓ ଅଫିସ ଆସବାବପତ୍ର ସିଲ୍ ମାମଲାରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମିହରାଙ୍କୁ ବକେୟା କ୍ଷତିପୂରଣ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ୭୦୪ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି । ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପରେ ଗାଡି ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଖୋଲାଗଲା ସିଲ୍।
ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାମଲାରେ ଜମିହରାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ପ୍ରଦାନରେ ମନମାନି କରିବା ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଢେଙ୍କାନାଳ ତହସିଲଦାର ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଢେଙ୍କାନାଳ ସିଭିଲ ଜଜ୍ ସିନିୟର ଡିଭିଜନ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡି ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯିବା ସହ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅସବାପତ୍ରକୁ ସିଲ୍ ଚାଲିଥିଲା । ଫଳରେ ଛାନିଆ ହୋଇପଡିଥିବା ତହସିଲଦାର ସ୍ୱାଧୀନ ବେହେରା କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ କ୍ଷମା ପାର୍ଥନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ତହସିଲଦାର ଜମି ହରାଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁଧ ବାବଦକୁ ବକେୟା ଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ୧୨ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ୭୦୪ ଟଙ୍କା ଆଜି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଫଳରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁନଃ ନିର୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଗାଡିକୁ ସିଲ୍ ଖୋଲିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆସବାବପତ୍ର ସିଲ୍ ନିର୍ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି।
ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ବାଜିଚୌକ ସ୍ଥିତ ରେଲୱେ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଯୋଗୁଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାରର ଅଧିଗ୍ରହଣ ୧୨ ଡେସିମିଲ ଜାଗା ବାବଦକୁ ଗତ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ୬ ଲକ୍ଷ ୭୪ ହଜାର ୬୨୪ ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ସୁଧ ବାବଦକୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ୭୦୪ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲେ। ଫଳରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ପରେ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ନଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ତହସିଲଦାର । ଫଳରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡି ଓ ଅଫିସ ସରକାରୀ ଆସବାପତ୍ରକୁ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ବୁଧବାର ଢେଙ୍କାନାଳ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡି ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଲମିରା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ସିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ତହସିଲ ଦାର , ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲ ଦାର ଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ବାଜିଚୌକ ସ୍ଥିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବେହେରାଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ ସିନିୟର ଡିଭିଜନ କୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବାଜିଚୈ।କ ନିକଟରେ ଥିବା ରେଲୱେ ଫ୍ଲାଇ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଜମି ମାଲିକ ସ୍ବର୍ଗତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ୬ ଲକ୍ଷ ୭୪ ହଜାର ୬୨୪ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା କଥା। ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଜମି ମାଲିକ ସତ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ପରିବାର । ସେତେବେଳେ ୧୨ ଡେସିମିଲି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଘଟଣାର ଶୁଣାଣି କରି ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧ ବାବଦକୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ୭୦୪ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଟଙ୍କା ୬ ଲକ୍ଷ ୭୪ ହଜାର ୭୨୪ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ସୁଧ ବାବଦକୁ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଫଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁଜିସନ୍ ଅଫିସର୍ ତଥା ଢେଙ୍କାନାଳ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ି ଓ ଅଫିସ ଆସବାବପତ୍ର ସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
