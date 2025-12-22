ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲେ, ସକାଳୁ ବନ୍ଦ ଘରୁ ମିଳିଲା ମା’ ଓ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମୃତଦେହ
ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଶନବଣି କଲୋନୀରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । କେଉଁ କାରଣଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ଅନୁଗୋଳ ଥାନାରେ ତିନୋଟି ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ।
Published : December 22, 2025 at 2:17 PM IST
Dhenkanal Mother Two Son Death ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବଣିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଶନବଣି କଲୋନୀ ସାହିରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ଆଜି(ସୋମବାର) ଏକ ବନ୍ଦ ଘରୁ ମା’ ଓ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ମୃତକ ହେଲେ ଅଶନବଣି କଲୋନୀ ସାହିର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ 56 ବର୍ଷୀୟା ଗୋଲାପ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ 32 ବର୍ଷୀୟ ଭରତ ସାହୁ ଓ 24 ବର୍ଷୀୟ ଲିପୁନ ସାହୁ । କେଉଁ କାରଣରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ସେପଟେ ଖବର ପାଇ କଣ୍ଟାବଣିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲେ, ସକାଳୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ:
ସବୁଦିନ ପରି ଗତକାଲି ରୋଷେଇ କଲେ । ଖାଇ ପିଇ ମା’ ଗୋଲାପ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଶୋଇଥିଲେ । ସକାଳ ହେବାରୁ ନଉଠିବାରୁ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଠିନଥିଲେ । ପରେ କବାଟ ଧକ୍କା ମାରିବାରୁ ଖୋଲିବାରୁ 3ଟି ମୃତଦେହ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ।
କଣ୍ଟାବଣିଆ ପୋଲିସର ତନାଘନା:
ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଣ୍ଟାବଣିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ହିନ୍ଦୋଳ ଏସଡିପିଓ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ଫରେନସିକ ଟିମ ମାଧ୍ୟମରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସେପଟେ ଅନୁଗୋଳ ଥାନାରେ ତିନୋଟି ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ ।
କଣ କହିଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ?
ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବିନୋଦିନି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଗତକାଲି(ରବିବାର) ରାତିରେ ଗୋଲାପ ପୋଇ ଡାଙ୍ଗ, ଆଉ କିଛି ପତ୍ର ଭାଜିଥିଲେ । ସାନପୁଅ (ମୃତ ଲିପୁନ ସାହୁ) ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇଥିଲା । ସେ ରାତି 10.30 ପରେ ଫେରିଥିଲେ । ଆମେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡିଥିଲୁ । ସେମାନେ ରାତିରେ ବିଳମ୍ବରେ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲେ । କୋଇଲା ଜାଳିଥିଲେ, ଆଉ କୋଇଲା ନିଆଁକୁ ଘରେ ନେଇ ରଖିଥିଲେ । ପରେ ସକାଳୁ ମଝିଆ ପୁଅ କବାଟ ବାଡେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଥିଲା । ସେମାନେ ଉଠିନଥିଲେ । ପରେ ଧକ୍କା ମାରି କବାଟ ଖୋଲିଥିଲେ । ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ମା’ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମୃତଦେହ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଡିଥିଲା । ପରେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ମାରିଲୁ କିନ୍ତୁ ଚେତା ଫେରିନଥିଲା । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିକି ଅନୁଗୋଳ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲୁ । ସେଠାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ମୃତ ଗୋଲାପ:
ଅଶନବଣି ସ୍ଥିତ ଏହି ବିସ୍ଥାପିତ କଲୋନୀରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଓ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ।
ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ:
ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷକ୍ରିୟା ଅଥବା ନିଆଁ ଜଳୁଥିବାରୁ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ତାହା ଏବେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ