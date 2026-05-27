ମରିଗଲା ମଣିଷପଣିଆ ! ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବାରୁ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ପଡୋଶୀ
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର । ରିପୋର୍ଟ: ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : May 27, 2026 at 2:40 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ମଣିଷ ଭୁଲିଗଲା ମାନବିକତା । ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବାରୁ ଆହାର ବଦଳରେ ମିଳିଲା ନିସ୍ତୁକ ପାହାର । ଜଣେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସୀମା ଟପିଯାଇଛି । ଏପରିକି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇପଡିଛି । ମୂର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଣେ ସମାଜିକକର୍ମୀ ରବିବାର ଭୁବନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ।ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି:
ପଡୋଶୀଙ୍କ ଅମାନୁଷିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ ମଲିକ (୪୫)। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡ ନଂ-୨ ବାସିନ୍ଦା ଅଜୟ ମଲିକ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନିଜ ଘର ଛାଡି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗି ଚଳୁଥିଲେ । ଯିଏ ଯାହା ଦେଲେ ସେଥିରେ ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରହୁଥିଲେ ।
ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ଅସହ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା:
ଘଟଣାଦିନ କୁଆଡୁ ଖାଇବାକୁ ନପାଇ ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ମାଧିଆ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ବସି ରହି ଖାଦ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ । ମାତ୍ର ମାଧିଆଙ୍କ ପରିବାର ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ପେଟ ଭୋକର ଜ୍ବାଳା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବାରୁ ମୁଠାଏ ଦେବାକୁ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ସେଠାରୁ ଅଜୟ ଉଠି ନଥିଲେ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆହାର ବଦଳରେ ମାଧିଆ ମଲ୍ଲିକ ନିସ୍ତୁକ ପାହାର ଦେବାକୁ ପଛାଇନଥିଲେ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର:
ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ରେ ଅଜୟ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡିବାରୁ କିଛି ସାମାଜିକକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭୁବନ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ତେବେ ଅଜୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ଗୁରୁତର ଅଜୟଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଭୁବନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଭୁବନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଭିନବ ସୋନକର କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ