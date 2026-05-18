ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ୍
୨୦୧୬ ମସିହାରେ ସ୍ବତାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : May 18, 2026 at 7:56 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 8:03 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନିର୍ଦେଶ ଦେବାସହ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ । ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମାମଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ୱାଇଁ । ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଏହି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଦୋଷୀ ସବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ୱାଇଁ ଗଁନ୍ଦିଆ ତହସିଲ ଷଢ଼ଙ୍ଗୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଆରଆଇ) ଥିବା ବେଳେ ସ୍ବତାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ କାବୁ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମାମଲା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଆଜି ଏହି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଓ ଆର୍ଥିକ ଜୋରିମାନା ସହିତ ତଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆର ଆଇ ଜଣଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ନୃସିଂହପ୍ରସାଦ ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲ ର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ୱାଇଁ ।
ପ୍ରଭାତୀ ପୂର୍ବରୁ ଗଁନ୍ଦିଆ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷଢଙ୍ଗୀ ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଆରଆଇ) ଥିବାବେଳେ ୨୦୧୬ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୨୮ ତାରିଖ ଦିନ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ । ସ୍ୱତାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ସେ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସହିତ କାବୁ କରିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇ ପରେ ଭୁବନ ତହସିଲର ଗଡ଼ନୃସିଂହପ୍ରସାଦ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଭାବେ ପୁନଃ ଥଇଥାନ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମାମଲା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ।
ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ