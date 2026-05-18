ETV Bharat / state

ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ୍

୨୦୧୬ ମସିହାରେ ସ୍ବତାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

DHENKANAL REVENUE INSPECTOR OF GADANRUSINGH PRASAD DISMISSED GETS TWO YEARS JAIL TERM
ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 18, 2026 at 7:56 PM IST

|

Updated : May 18, 2026 at 8:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନିର୍ଦେଶ ଦେବାସହ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ । ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମାମଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ୱାଇଁ । ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଏହି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଦୋଷୀ ସବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ (ETV BHARAT ODISHA)


ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ୱାଇଁ ଗଁନ୍ଦିଆ ତହସିଲ ଷଢ଼ଙ୍ଗୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଆରଆଇ) ଥିବା ବେଳେ ସ୍ବତାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ କାବୁ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମାମଲା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ।



ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଆଜି ଏହି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଓ ଆର୍ଥିକ ଜୋରିମାନା ସହିତ ତଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆର ଆଇ ଜଣଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ନୃସିଂହପ୍ରସାଦ ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲ ର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ୱାଇଁ ।

ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ୱାଇଁ
ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ୱାଇଁ (ETV BHARAT ODISHA)

ପ୍ରଭାତୀ ପୂର୍ବରୁ ଗଁନ୍ଦିଆ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷଢଙ୍ଗୀ ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଆରଆଇ) ଥିବାବେଳେ ୨୦୧୬ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୨୮ ତାରିଖ ଦିନ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ । ସ୍ୱତାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ସେ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସହିତ କାବୁ କରିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇ ପରେ ଭୁବନ ତହସିଲର ଗଡ଼ନୃସିଂହପ୍ରସାଦ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଭାବେ ପୁନଃ ଥଇଥାନ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମାମଲା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ।

ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜମି ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ମାଗୁଥିଲେ 5 ହଜାର, ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦୁର୍ନୀତି କରିବେନି ବୋଲି ନେଇଥିଲେ ଶପଥ, 12 ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ARI

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

Last Updated : May 18, 2026 at 8:03 PM IST

TAGGED:

REVENUE INSPECTOR DISMISSED
RI VIGILANCE RAID AND DISMISSED
RI PRAVATI SWAIN DISMISSED
ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର
RI PRAVATI SWAIN DISMISSED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.