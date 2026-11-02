ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଓ CCTV ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ମାମଲା, ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଏବେ ଜେଲରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ - ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : November 2, 2026 at 8:53 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଏହାର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ଓରଫ ବୁଲବୁଲଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା ବାହାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଫୁଟେଜ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।
- ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହୋଇନଥିଲା ମାମଲା ରୁଜୁ !
ଘଟଣାର ପରଦିନ ପୀଡ଼ିତା ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତତ୍କାଳ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନଥିଲା। ବରଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋସ ବୁଝାମଣା କରାଯାଇ ଏକ ହାତଲେଖା ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଏହାକୁ ନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ପୁଣିଥରେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା କେସ୍ ନଂ ୭୭୩/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ଧାରା ୬୪(୧), ୭୭ ଓ ୩୫୧(୩) ସହିତ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଇନ (IT Act)ର ଧାରା ୬୬E, ୬୭ ଓ ୬୭A ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଗତ ରବିବାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ଓରଫ ବୁଲବୁଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି।
- ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା
ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨ ତାରିଖରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ କେସ୍ ନଂ ୧୭୯/୨୦୨୬ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଚାଲିକାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
- କ'ଣ କହିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି ?
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ବାବୁରାଓ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୀଡ଼ିତା ପ୍ରଥମେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନଥିଲା। ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ପୁଣିଥରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ରାଜଧାନୀରେ ଅଟୋ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକାଇ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍; କୁଖ୍ୟାତ ଲୁଟେରା ସନ୍ତୋଷ ଓ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ